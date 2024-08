Molnár Piroska: Már nem nagyon tudok éjjel aludni

Több mint ötvenöt éve lépett először a világot jelentő deszkákra, amiket a mai napig a második otthonának tart Molnár Piroska. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőnek az sem okoz gondot, ha késő éjszakába nyúlnak a próbák és a forgatások.

Molnár Piroska nem akar altatókra szokni (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Az életkoromnál fogva már nem nagyon tudok éjjel aludni, ezért semmiféle problémát nem okoz az éjszakai föntlét.

Viszont hiába megy nehezen az alvás, nem szeretnék rászokni semmiféle segítő tablettára vagy altatókra, hanem inkább a saját kis trükkjeimmel próbálkozom. Most már rengeteg lehetőségem van arra, hogy elfoglaljam magam éjszakánként. Benyomok például egy ilyen „táblácskát” (táblagép – a szerk.), és megnézek rajta egy filmet, vagy amit csak akarok, aztán előbb vagy utóbb egyszer csak elalszom! Tudom, hogy vannak természetes, gyógynövényes készítmények is, de ezektől ódzkodom. Inkább maradok a módszeremnél. Aztán ha nagyon muszáj, akkor nappal rendbe hozom azt, amit éjjel elmulasztottam – kezdte a hot! magazinnak a nemzet színésze.

A munka mellett többször is nyaralt (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Molnár Piroska inkább a hidegtől szenved

A művésznő a munkái mellett arra is szánt időt, hogy kikapcsolódjon a legmelegebb évszakban. Ráadásul még a tikkasztó kánikulát is könnyedén átvészelte.

– Voltam Balatonon, azon belül Füreden egy hétig, most pedig nemsokára Mátraházára megyek egy egész hétre. A pihenések mellett azonban munka is volt bőven. Még ha úgy is érzem, hogy nem bírom az iramot, akkor is végigcsinálom valahogy – legyintett. – A nagy meleg viszont nem igazán izgatott. Inkább a hidegtől szenvedek, de a hőség nem zavart. Szerencsére egy százéves házban lakom, ahol a falak nehezen melegszenek föl, ha pedig mégis kicsit melegem van, bekapcsolom a légkondicionálót, és kész. Ha nem volt muszáj, nem mentem ki a forróságba, mert minek. Jól elvoltam az otthonomban.

Rengeteg díjat kapott már (Fotó: hot! magazin archív)

„Hálás vagyok a stábnak”

Piroska nyári munkái közé tartozik a Ványa bácsi – Buborékkeringő című film forgatása is. Ezt a szerepet korábban is játszotta már a Thália Színházban, a filmben azonban egy kicsit változtattak a karakterén.

– Az eredeti darabban egy öreg dada ez a néni, aki fölnevelte azokat a gyerekeket, akiket kellett, majd bent ragadt ebben a családban. A filmben viszont nincs konkrét megnevezése a szerepnek, hanem egyfajta mindenes, a család segítője, aki befőtteket gyárt, és segít a házimunkában. Dióhéjban ennyi – magyarázta. – Hálás vagyok a stábnak, hogy megfelelő körülményeket biztosítanak a munkához, a kollégáimmal pedig nagyon jó együtt dolgozni.