Meghasad a szív! Molnár Piroska szívszorító vallomása a betegségről és az elmúlásról: „Az utolsó pillanatig játszom”

A magyar színházművészet élő legendája, a Nemzet Színésze olyan titkokat osztott meg mindennapjairól, amelyek hallatán minden szem megtelik könnyel. Molnár Piroska bár bottal jár, és sokszor már csak kerekesszékben tud színpadra állni, az ereje és a hivatástudata töretlen. Estéről estére megjelenik a reflektorfényben, mert úgy érzi, sem a kollégáit, sem a közönséget nem hagyhatja cserben, még akkor sem, ha a fizikai fájdalom már a mindennapjai részévé vált.
A művésznő jelenleg is nyolc különböző előadásban játszik, de a szerepeit már át kellett alakítani: csak olyan feladatokat vállal el, amelyek bottal, ülve vagy minimális mozgással megoldhatók. Legújabb darabja, a Csengetett, Mylord? különösen nagy könnyebbséget jelent számára, hiszen abban végig kerekesszékben ülve alakítja karakterét.
Sajnos az ízületeim már nagyon tönkre vannak menve, főleg a két térdem és ez nekem óriási segítség, hogy engem csak betolnak, meg kitolnak, és nekem csak játszanom kell
– mesélte fanyar humorral. Bár a színpadon minden fájdalmát elfelejti, a függöny legördülése után visszatér a kőkemény valóság.
A filmezésnek azonban már végleg búcsút intett. A forgatásokkal járó hajnali kelés és az éjszakába nyúló munka már túl nagy teher számára.
Éjszaka-nappal fölborult, nem bírok éjjel aludni, akkor nappal az ember áll. Szóval a filmezéshez meg ugye hajnalban kell kelni és elmenni. Szóval legszívesebben már itthon érzem jól magam, és örülök, ha színházból is este hazaérek. Szóval egyre inkább , itthon érzem magam biztonságban.
A művésznő reménykedik egy júliusi műtétben, ahol robotsebészeti eljárással hozhatják rendbe a bal térdét, hogy a következő évadot már elviselhetőbb fájdalmakkal kezdhesse meg.
Július végén esetleg összejöhet egy műtét a bal térdembe ezzel a robotsebészettel, és akkor úgy mennék neki a következő évadnak, hogy az biztos segítene, hogy az életminőségemen javítana.
A csillogás mögött azonban mély sebek húzódnak. Molnár Piroska élete tele volt olyan veszteségekkel, amelyeket csak kevesen tudnának ép ésszel elviselni. 2024 márciusában hunyt el egykori férje, a világhírű zeneszerző, Eötvös Péter, de a legmélyebb fájdalmat fia, György elvesztése okozta, aki fiatalon önkezével vetett véget életének. A színésznő szerint a pálya mindent visszaadott neki, amit beletett, de a magánéletéről csak annyit mondott:
Színészet mellett döntöttem és annak adtam oda mindent, aztán csak sérült a magánéletem, visszapörgetni meg nem lehet az idő keretét. De ott is megvoltak az örömeim, meg hát az ember a munkába temetkezett. Jó lett volna, ha összejön a magánélet is, legalábbis szebbre sikerül. De hát így jött ki a lépés és valamit valamiért. Viszont a pályám mindent visszaadott, amit beleöltem. A magánélet meg hát... Lehet sajnálkozni, de azért az sem volt olyan szörnyű
– zárta sorait a Tények Plusz műsorában.
Az elmúlás gondolata őt is foglalkoztatja, bevallása szerint fél is tőle, de leginkább attól tart, hogy mások terhére lesz. Amikor a színpadra kerekesszékben betolják, a közönség már az első mondata előtt tapsviharban tör ki. Ez a szeretet zavarba hozza az ikont, aki úgy véli, a tapsot a produkcióért kellene kapnia, nem csupán a létéért. Mégis, ez az imádat tartja életben. „Amíg a közönség így elfogad, és nem mondják, hogy na most már menjen ez az öregasszony, ahova akar, addig muszáj végigcsinálni” – vallotta be őszintén. Molnár Piroska nem csupán egy színésznő, hanem a kitartás és az emberi méltóság szimbóluma, aki bottal a kezében is óriásként áll a világot jelentő deszkákon.
