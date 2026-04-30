Meghasad a szív! Molnár Piroska szívszorító vallomása a betegségről és az elmúlásról: „Az utolsó pillanatig játszom”

A magyar színházművészet élő legendája, a Nemzet Színésze olyan titkokat osztott meg mindennapjairól, amelyek hallatán minden szem megtelik könnyel. Molnár Piroska bár bottal jár, és sokszor már csak kerekesszékben tud színpadra állni, az ereje és a hivatástudata töretlen. Estéről estére megjelenik a reflektorfényben, mert úgy érzi, sem a kollégáit, sem a közönséget nem hagyhatja cserben, még akkor sem, ha a fizikai fájdalom már a mindennapjai részévé vált.

Molnár Piroska fia halála megviselte, aki 1995-ben, tragikus körülmények között, mindössze 26 évesen hunyt el (Fotó: Szabolcs László)

A művésznő őszintén beszél arról, hogy súlyos lábfájdalmai miatt ma már csak bottal vagy kerekesszékben tud színpadra állni

Kiderül, miért döntött úgy a Nemzet Színésze, hogy a kimerítő forgatásoknak és a hajnali keléseknek végleg véget vet

A művésznő magánéletének legnehezebb pillanatai: férje és fia elvesztése

Molnár Piroska elárulja, milyen különleges műtéttől reméli a javulást, hogy a következő évadot már könnyebben kezdhesse

Molnár Piroska előadásait még ha tolószékben is, de mindig vállalja

A művésznő jelenleg is nyolc különböző előadásban játszik, de a szerepeit már át kellett alakítani: csak olyan feladatokat vállal el, amelyek bottal, ülve vagy minimális mozgással megoldhatók. Legújabb darabja, a Csengetett, Mylord? különösen nagy könnyebbséget jelent számára, hiszen abban végig kerekesszékben ülve alakítja karakterét.

Sajnos az ízületeim már nagyon tönkre vannak menve, főleg a két térdem és ez nekem óriási segítség, hogy engem csak betolnak, meg kitolnak, és nekem csak játszanom kell

– mesélte fanyar humorral. Bár a színpadon minden fájdalmát elfelejti, a függöny legördülése után visszatér a kőkemény valóság.

Sokszor úgy gondolja már, hogy visszavonulna

A filmezésnek azonban már végleg búcsút intett. A forgatásokkal járó hajnali kelés és az éjszakába nyúló munka már túl nagy teher számára.

Éjszaka-nappal fölborult, nem bírok éjjel aludni, akkor nappal az ember áll. Szóval a filmezéshez meg ugye hajnalban kell kelni és elmenni. Szóval legszívesebben már itthon érzem jól magam, és örülök, ha színházból is este hazaérek. Szóval egyre inkább , itthon érzem magam biztonságban.

A művésznő reménykedik egy júliusi műtétben, ahol robotsebészeti eljárással hozhatják rendbe a bal térdét, hogy a következő évadot már elviselhetőbb fájdalmakkal kezdhesse meg.