Aladár, Álmos névnapja

Molnár Gusztáv nem csak alkoholfüggő volt: a gyógyszerről és a kábítószerről is le kellett jönnie

Molnár Gusztáv
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 19:00
Beköltözve Hajdú Péterfüggőség
A színész őszintén beszélt arról az időszakról, amikor alkohol-, drog- és gyógyszerfüggőséggel küzdött. Molnár Gusztáv ma már józan, és úgy érzi, második esélyt kapott az élettől, és soha nem térne vissza korábbi életéhez.
Bors
Az utóbbi években többször is aggodalomra adtak okot a hírek Molnár Gusztáv állapotáról. A színész most nyíltan mesélt függőségeiről, a leszokás pokláról és arról az útról, amelyen végül sikerült tisztává válnia

Molnár Gusztáv a Beköltözve Hajdú Péterhez adásában
Molnár Gusztáv a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb adásában elárulta, hogy nem az alkohol volt az egyetlen függőség, amiről le kellett mondania (Fotó: YouTube)

Molnár Gusztáv függőségei

Molnár Gusztáv ma már őszintén mesél korábbi nehézségeiről. Egy ország követhette küzdelmét az alkoholfüggőséggel, azóta azonban már új életet kezdett. Most viszont egészen új oldalát ismerhettük meg Guszti korábbi életének, ugyanis a Beköltözve Hajdú Péterhez új évadának vendégeként arról beszélt, hogy függősége nem egyetlen szerhez kötődött, hanem hosszú idő alatt több dologba is belecsúszott.

2025. május 22. óta nem használtam semmit: se alkoholt, se kábítószert, se gyógyszert. Ezekkel mind éltem korábban. Az alkohol volt a fő szerelmem, de volt, hogy belecsúsztam a kábítószerbe is. Volt időszak, amikor nem ittam és nem használtam drogot sem, csak kitapasztaltam, hogy ha bizonyos gyógyszerből beveszek ötvenet, az is jó. Nyugtatók, kedélyjavítók – ezeket is toltam. Aztán sajnos visszajött az alkohol, és akkor gyógyszerrel együtt ment 

– mondta.

Molnár Gusztáv és felesége, Dorina
A színész talpra állása után megtalálta a szerelmet, olyannyira, hogy Molnár Gusztáv felesége, Dorina várandós közös gyermekükkel (Fotó: Facebook)

A színész szerint talán a gyógyszerek elhagyása volt az egyik legnehezebb szakasz.

Lejönni a nyugtatókról, az rosszabb, mint a heroin, rettenetes. Én Komlón jöttem le minden függőségemről, és az első ott töltött hétre egyáltalán nem emlékszem. Akkoriban volt egy félelmem, hogy demens lettem, például amikor ültem a csoportterápián, és nem tudtam megjegyezni a többiek nevét, ráadásul versek, dalszövegek sem jutottak eszembe, amiket korábban tudtam. Egy pszichiáter mondta, hogy nyugodjak meg, két-három hónap és rendbe jövök. De a pszichiátrián találkoztam velem egyidős srácokkal, akiknek teljesen elment az agya. Volt egy negyvenéves nő, akinek újra kellett tanulnia beszélni, mert az alkoholtól leállt az agya, és kómában volt két hónapig. Olyan is volt, aki kijött az elvonóról, visszaesett, mint én is, majd egy bécsi állomáson állt meg az agya, agyhalott lett. Engem nagyon szerethet a Jóisten, nagyon sokszor kellett volna meghalnom

– mesélte Molnár Guszti színész.

Megdöbbentő eredmények

Amikor viszont orvosi vizsgálatokon kellett részt vennie a sport miatt, egészen megdöbbentő eredmények láttak napvilágot.

A bokszolás miatt korábban elküldtek vizsgálatokra, és kiderült, hogy jobb állapotban van a májam, mint a legtöbb velem egykorú embernek, aki akár soha nem ivott. Az orvos nem értette, mert negyven körül mindenkinek kellene lennie minimális zsírosodásnak. Mindenem tökéletes volt, sportszívem van. Általában le szokták tagadni, hogy isznak az emberek, és nem vagánykodnak vele, de én mondtam az orvosnak, hogy én rommá ittam magam az elmúlt években. Hihetetlen volt, hogy minden eredményem tökéletes

 – mondta.

Molnár Gusztáv ma már józanul él, és saját szavai szerint kegyelmi állapotként tekint arra, hogy sikerült kiszállnia abból az örvényből, amelyből sokaknak már nincs visszaút.

