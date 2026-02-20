Molnár Gusztáv nem csak alkoholfüggő volt: a gyógyszerről és a kábítószerről is le kellett jönnie

Az utóbbi években többször is aggodalomra adtak okot a hírek Molnár Gusztáv állapotáról. A színész most nyíltan mesélt függőségeiről, a leszokás pokláról és arról az útról, amelyen végül sikerült tisztává válnia.

Molnár Gusztáv a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb adásában elárulta, hogy nem az alkohol volt az egyetlen függőség, amiről le kellett mondania (Fotó: YouTube)

Molnár Gusztáv függőségei

Molnár Gusztáv ma már őszintén mesél korábbi nehézségeiről. Egy ország követhette küzdelmét az alkoholfüggőséggel, azóta azonban már új életet kezdett. Most viszont egészen új oldalát ismerhettük meg Guszti korábbi életének, ugyanis a Beköltözve Hajdú Péterhez új évadának vendégeként arról beszélt, hogy függősége nem egyetlen szerhez kötődött, hanem hosszú idő alatt több dologba is belecsúszott.

2025. május 22. óta nem használtam semmit: se alkoholt, se kábítószert, se gyógyszert. Ezekkel mind éltem korábban. Az alkohol volt a fő szerelmem, de volt, hogy belecsúsztam a kábítószerbe is. Volt időszak, amikor nem ittam és nem használtam drogot sem, csak kitapasztaltam, hogy ha bizonyos gyógyszerből beveszek ötvenet, az is jó. Nyugtatók, kedélyjavítók – ezeket is toltam. Aztán sajnos visszajött az alkohol, és akkor gyógyszerrel együtt ment

– mondta.

A színész talpra állása után megtalálta a szerelmet, olyannyira, hogy Molnár Gusztáv felesége, Dorina várandós közös gyermekükkel (Fotó: Facebook)

A színész szerint talán a gyógyszerek elhagyása volt az egyik legnehezebb szakasz.

Lejönni a nyugtatókról, az rosszabb, mint a heroin, rettenetes. Én Komlón jöttem le minden függőségemről, és az első ott töltött hétre egyáltalán nem emlékszem. Akkoriban volt egy félelmem, hogy demens lettem, például amikor ültem a csoportterápián, és nem tudtam megjegyezni a többiek nevét, ráadásul versek, dalszövegek sem jutottak eszembe, amiket korábban tudtam. Egy pszichiáter mondta, hogy nyugodjak meg, két-három hónap és rendbe jövök. De a pszichiátrián találkoztam velem egyidős srácokkal, akiknek teljesen elment az agya. Volt egy negyvenéves nő, akinek újra kellett tanulnia beszélni, mert az alkoholtól leállt az agya, és kómában volt két hónapig. Olyan is volt, aki kijött az elvonóról, visszaesett, mint én is, majd egy bécsi állomáson állt meg az agya, agyhalott lett. Engem nagyon szerethet a Jóisten, nagyon sokszor kellett volna meghalnom

– mesélte Molnár Guszti színész.