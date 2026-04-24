Elhintették az első jeleket: vajon ki lehet a Megasztár második zsűrije?

Rendhagyó módon jelentik be a Megasztár idei évadának zsűritagjait: négy napon át 1-1 napra az egyik zsűritag veszi át a TV2 Instagram-oldalának kezelését, és egész nap csak ők osztanak meg rejtélyes bejegyzéseket. A nézők dolga az lesz, hogy kitalálják, ki lehet a posztok mögött. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója ráadásul azt is megsúgta, hogy tíz jól tippelőt sorsolnak ki, akik élőben találkozhatnak a zsűrivel, így érdemes próbálkozni.
A minap már fény derült arra, hogy Herceg Erika ebben az évben is helyet foglal majd az ítészek közt, nemrég pedig már elhintették az első jeleket a Megasztár egy másik zsűritagjának személyével kapcsolatban.
Sziasztok! Ma én kezelem a Megasztár fiókját, hiszen én is a Megasztár 2026 zsűriszékében ülök. Az első állítás rólam: Ausztriába jártam óvodába egy évig
- olvasható a műsor hivatalos Instagram-oldalán, ahol ezután egy fényképet is megosztottak.
Ez a fotó az otthonomban készült, ahol épp a kisfiamnak olvastam mesét. A családommal imádok időt tölteni
- tették hozzá.
Te már sejted, kiről lehet szó?
