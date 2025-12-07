Herceg Erika csodálatos ruhákban tündökölt a Megasztárban: neked melyik tetszett a legjobban?

Herceg Erika szó szerint tündökölt Kiss Márk kreálmányaiban. A hot! magazin most megmutatja, milyen csodálatos ruhakölteményekben pompázott a Megasztár zsűriasztalánál.
Ebben a játékos, rajzfilmszerű ruhában megidézte azt az álomszerű, cukorkás varázsvilágot, ami kiválóan passzolt az első élő adás ünnepélyességéhez. A pasztellszínek és a finom szabás igazán nőies és bájos hatást keltenek.
A második adásban az énekesnő a lázadó énjét mutatta meg. Erika láthatóan jól érezte magát a merész szabású hasított bőr szerelésben – igazi amazon volt.
Különleges extra produkcióban mutatta be a legújabb dalát a harmadik élő adásban. A tépett szerelésében kifejezetten vadító volt. Egy erős, független nőt láthattak a nézők, aki uralja a színpadot.
Az elegánsan szabott mintás zakóban egy új oldalát ismerhettük meg: a kissé visszafogott, mégis buja énjét. A népi motívumokkal díszített blézer megfelel az idei trendnek.
A tenger és az óceán csodálatos világát idézi meg az elődöntős szettje. Erika kagylóhéjakkal díszített ruhája kissé visszahozta a nyári hangulatot a Megasztár stúdiójába, ami a novemberi hétvégén kifejezetten üdítő hatású volt.
