Herceg Erika csodálatos ruhákban tündökölt a Megasztárban: neked melyik tetszett a legjobban?

Herceg Erika
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 21:45
Megasztárélő adás
A Megasztár idei évadában nem csupán a tehetségek ragyogtak. Herceg Erika minden egyes élő show-ban elképesztő megjelenéssel varázsolta el a nézőket. A mesteren hibátlanul álltak Kiss Márk különleges kreációi.
Nicole
Herceg Erika szó szerint tündökölt Kiss Márk kreálmányaiban. A hot! magazin most megmutatja, milyen csodálatos ruhakölteményekben pompázott a Megasztár zsűriasztalánál.

Herceg Erika elképesztő szettjei a Megasztárban
Herceg Erika elképesztő szettekben jelent meg a Megasztárban - Fotó: TV2 / hot magazin!

Ebben a játékos, rajzfilmszerű ruhában megidézte azt az álomszerű, cukorkás varázsvilágot, ami kiválóan passzolt az első élő adás ünnepélyességéhez. A pasztellszínek és a finom szabás igazán nőies és bájos hatást keltenek.

Herceg Erika elképesztő szettjei a Megasztárban
A második adásban is csodálatosan nézett ki -Fotó: TV2 / hot magazin!

A második adásban az énekesnő a lázadó énjét mutatta meg. Erika láthatóan jól érezte magát a merész szabású hasított bőr szerelésben – igazi amazon volt.

Herceg Erika elképesztő szettjei a Megasztárban
Az extra produkciójában szó szerint vadító volt - Fotó: TV2 / hot magazin!

Különleges extra produkcióban mutatta be a legújabb dalát a harmadik élő adásban. A tépett szerelésében kifejezetten vadító volt. Egy erős, független nőt láthattak a nézők, aki uralja a színpadot.

Herceg Erika elképesztő szettjei a Megasztárban
Az elegáns oldalát is megmutatta - Fotó: Szabolcs László / hot magazin!

Herceg Erika a Megasztárban több oldalát is megmutatta

Az elegánsan szabott mintás zakóban egy új oldalát ismerhettük meg: a kissé visszafogott, mégis buja énjét. A népi motívumokkal díszített blézer megfelel az idei trendnek.

Herceg Erika elképesztő szettjei a Megasztárban
A nyár hangulatát hozta vissza ezzel a szettel - Fotó: TV2 / hot magazin!

A tenger és az óceán csodálatos világát idézi meg az elődöntős szettje. Erika kagylóhéjakkal díszített ruhája kissé visszahozta a nyári hangulatot a Megasztár stúdiójába, ami a novemberi hétvégén kifejezetten üdítő hatású volt.

Az eheti hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz

 

 

