Herceg Erika a Megasztárról: Hozzám csak olyan versenyző jöjjön, aki maximálisan beleteszi magát

Herceg Erika úgy várja a Megasztár 2025-ös évadának döntőjét, hogy a fináléba jutott négy versenyző közül kettőnek ő a mestere, ami azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinál. Az egyik versenyzője nem más, mint a sokat emlegetett Ádám Attila, a műsor talán legmegosztóbb figurája a maga 17 évével.

Herceg Erika két versenyzővel vág bele a szombati Megasztár döntőbe

(Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Sokak szerint Ádám Attilának már nem is lenne helye a TV2 tehetségkutatójában, és nemrég maga Erika is elárulta a Borsnak, hogy meglepődött, amikor a fiatal tehetség bejutott a legjobb négy közé.

„Attilával kapcsolatban az a helyzet, hogy bárki bármit mond, hogy nem fejlődött, rengeteget foglalkoztam vele. Viszont nem lehet vele 0-24 órában ülni, és dalokat tanulni sorról sorra. Félreértés ne essék, ő egy nagyon tehetséges fiú, befogadja az információt, amit kap, de többet kellene vele foglalkozni, amire egyszerűen nincs idő. Így is rengeteget foglalkozom vele, csak vannak utasítások, amiket be kéne tartania. Hogy ő gyakorol-e, azt például én nem látom. Hogy mennyi esélye van megnyerni? Én azon is meglepődtem, hogy bejutott a döntőbe” – mesélte a Borsnak pár napja Herceg Erika, aki pontosan tudja: a szimpátia kevés a végső győzelemhez.

Herceg Erika a Megasztárról: Nekem olyan emberek kellenek, amilyen én vagyok

Herceg Erika nem tagadja, hatalmas tanulási folyamat volt neki a Megasztár 2025-ös évada. Kiváltképp azért, mert amikor a műsor indulásakor megkérdezték tőle, hogy milyen csapatot szeretne, még nem tudta pontosan a választ, az azóta eltelt hetekben kikristályosodott számára, hogy milyen egy ideális versenyző.

„Ha jövőre újra mester leszek, akkor hozzám csak olyan versenyző jöjjön, aki maximálisan beleteszi magát és kész rengeteget gyakorolni. Rájöttem az évad alatt, hogy én ki vagyok, milyen embereket akarok a csapatomba és milyen mester vagyok. Amikor az évad elején megkérdezték, hogy milyen versenyzőket szeretnék, még nem tudtam őszintén válaszolni, mert én magam sem láttam, hogy milyen emberekkel tudnék együtt dolgozni. Most már tudom, hogy nekem olyan személyek kellenek, amilyen én vagyok! Nekem ez egy hatalmas tanulási folyamat. Nagyon köszönöm a Jóistennek az együttesben eltöltött hét évet, mert az volt a legjobb iskola, amit kaphattam a showbizniszben nemzetközi szinten. Akkor lehet egy pozitív végeredmény, ha kitartóak vagyunk és alázatosak. Hogyha ebben találok partnereket, akkor én vagyok a legboldogabb. Olíviára nagyon büszke vagyok, mert ő annak ellenére, hogy egy önbizalomhiányos lány, maximálisan megcsinálja, amit mondok, készül, gyakorol” – árulta el lapunknak a Megasztár mestere, aki szerint egyébként Lengyel Johanna a legesélyesebb a végső győzelemre.

A Megasztár 2025 döntőjének időpontja: november 29. szombat, TV2 18:55.