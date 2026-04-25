Genetikai rendellenességgel küzd a 6 éves kislány, fémrudakkal hosszabbítják meg a gyermek lábait

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 14:30
A betegség minden százezer gyermekből egyet érint. A genetikai rendellenesség a kislánynál törpeséget okozott.
A hatéves Gracie Gotte-nál születésekor Silver-Russell-szindrómát diagnosztizáltak. A genetikai rendellenesség a törpeség egyik formája, és befolyásolja Gracie testalkatának aszimmetriáját.

Fotó: Peter Porrini / shutterstock

Különleges műtét segíti majd a genetikai rendellenességgel küzdő kislányt

A kezei különböző méretűek, a lábai is eltérő hosszúságúak. Különböző méretű cipőket hord. Az egyik lába vastagabb, a másik vékonyabb, a fülei pedig másképp állnak - ezt soha nem lehet teljesen korrigálni

- mondta Jade Gotte, Gracie édesanyja.

Gracie most egy életre szóló hatású lábhosszabbító műtétre készül, amelyet New Yorkban végeznek el. A beavatkozás során rudakat helyeznek be a láb belső és külső oldalába, majd speciális eszközökkel fokozatosan nyújtják a csontot, amíg el nem érik a kívánt hosszúságot, ezt követően pedig a csont újraépül.

Amikor először diagnosztizálták a betegséget, a családnak nehézséget okozott megfelelő orvosokat találni a környéken, mivel a szindróma rendkívül ritka: százezer gyermekből mindössze egyet érint.

Nagyra értékeljük a közösség támogatását. Mindenki segített, aki csak tudott: adományoztak, önkénteskedtek. Ez messze felülmúlta minden várakozásunkat, elképesztő

- mondta Jade.

Gracie édesapja, Harvey Gotte elmondta mivel a betegség kevéssé ismert, sokat utaznak, legyen szó Houstonról, New Yorkról vagy Shreveportról, hogy megfelelő szakértő orvosokat találjanak. Idén nyáron azonban különleges utazás vár rájuk: a műtét miatt június 29-én repülnek New Yorkba - írja a KPLC.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
