180 ország után sincs megállás: egy világjáró, Gino Pop elképesztő kalandjai

A világjáró életforma sokak számára álom, Gino Pop számára azonban a mindennapi valóság. A Nagyszebenből származó, ma már az Egyesült Államokban élő román fiatalember eddig közel 180 országba jutott el, és szinte az egész bolygót bejárta.

A világjáró Gino Pop egyik legemlékezetesebb utazási helyszíne a csádi Ennedi-fennsík volt, ahol a pusztuló kőzetek különös sziklaalakzatokat hoztak létre

Közel 180 ország, extrém helyszínek és ritka kulturális élmények

A utazás szerelmeseként épített élet és saját utazási vállalkozás

Gino célja nem a lista kipipálása, hanem a kultúrák mély megértése

Világjáró életmód: így lehet bejárni a világ összes országát

Gino története nem egy hirtelen döntéssel indult, hanem gyermekkori kíváncsiságból nőtt ki, amelyet a történelem és a kultúrák iránti érdeklődés táplált. Azóta az utazás, a világjárás nemcsak szenvedélye, hanem életformája és munkája is lett. Saját bevallása szerint nem egyetlen helyszín vagy élmény határozta meg eddigi útjait, hanem az összkép: az emberek, a kultúrák és a tapasztalatok folyamatos áramlása.

Gino Nigériába is ellátogatott, ahol a híres Durbar fesztiválon együtt ünnepelt a helyiekkel

A Nagyszebenben született fiú megjárta a világ legeldugottabb vidékeit, a venezuelai hegycsúcsoktól az afrikai sivatagokig, és olyan események részese volt, amelyek keveseknek adatnak meg. Különösen vonzzák azok a helyek, ahol a hagyományok még élő valóságként vannak jelen. Bár már csak néhány ország hiányzik a listájáról, nem siet lezárni ezt az utazást. Számára ugyanis a cél nem a „kipipálás”, hanem a megértés és a megtapasztalás.

Gino a Sepik-folyónál Pápuában egy krokodil fejével

Hogyan kezdődött az utazás iránti szenvedélyed? Volt egy konkrét pillanat vagy élmény, amikor eldöntötted, hogy világutazó lesz belőled?

Nem annyira konkrét pillanat volt, ahogy ez a szenvedély kezdődött. Ha mégis meg kellene jelölnöm egy időpontot, azt mondanám, hogy gyerekkoromban kezdődött: sokat játszottam egy olyan stratégiai játékkal, amelyben a játékos egy választott nép vezetőjeként az ókortól a távoli jövőig irányíthatja a történelem menetét, miközben városokat épít, technológiákat fejleszt és világhírű műemlékeket emel. Ez ismertette meg velem a régi kultúrákat, a világ csodáit és hasonlókat, és ez indította el bennem azt a kíváncsiságot, hogy a saját szememmel is lássam, valódi-e mindaz, amiről ott olvastam vagy amit láttam.