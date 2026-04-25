Mentőhelikoptert riasztottak: sokkot kapott édesapa karjaiból kellett átvenni a kéthetes csecsemőt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 13:55
A helyszínre kiérkező mentősök a rémült édesapától vették át a picit. Kéthetes csecsemő életéért küzdöttek Magyarországon.
Szívszorító esetről számolt be Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Bejegyzésük szerint a napokban egy kéthetes csecsemőhöz kérték a mentők segítségét, miután szoptatást követően a csecsemő köhögni kezdett, majd teste megfeszült és kékülni kezdett.

Fotó: Pexels

Miközben a mentésirányító telefonon folyamatos instrukciókkal segítette a rémült szülőket, bajtársaik pillanatokon belül helyszínre érkeztek és az édesapa karjaiból átvették a gyermeket.

Az elsődleges vizsgálatok során bajtársaink szabaddá tették a légutakat, eltávolították a váladékot, majd oxigénterápiát indítottak. A gyors és szakszerű beavatkozásokat követően a baba állapota gyorsan rendeződött, a köhögés megszűnt, bőrszíne normalizálódott és sírni kezdett, így a csecsemőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők

- írja a mentőszolgálat

Bejegyzésük végül pedig bajtársaik gyors és sikeres ellátásához szívből gratuláltak

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
