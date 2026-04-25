Mentőhelikoptert riasztottak: sokkot kapott édesapa karjaiból kellett átvenni a kéthetes csecsemőt  

Szívszorító esetről számolt be Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Bejegyzésük szerint a napokban egy kéthetes csecsemőhöz kérték a mentők segítségét, miután szoptatást követően a csecsemő köhögni kezdett, majd teste megfeszült és kékülni kezdett.
Miközben a mentésirányító telefonon folyamatos instrukciókkal segítette a rémült szülőket, bajtársaik pillanatokon belül helyszínre érkeztek és az édesapa karjaiból átvették a gyermeket.
Az elsődleges vizsgálatok során bajtársaink szabaddá tették a légutakat, eltávolították a váladékot, majd oxigénterápiát indítottak. A gyors és szakszerű beavatkozásokat követően a baba állapota gyorsan rendeződött, a köhögés megszűnt, bőrszíne normalizálódott és sírni kezdett, így a csecsemőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők
- írja a mentőszolgálat.
Bejegyzésük végül pedig bajtársaik gyors és sikeres ellátásához szívből gratuláltak.
