"Fogalmam sincs, hogy dolgozom ezt fel..." - Legjobb barátnője lehetett az utolsó, aki beszélt Lovas Annabellával

Továbbra is rejtély övezi Lovas Annabella halálát, akinek a holttestét Gran Canarián azonosították, közel egy évvel azután, hogy megtalálták. A hírek szerint a testére félmeztelenül, hosszabb ideje a vízben sodródva, a Kanári-szigeteken bukkantak rá még tavaly májusban. Az azonosítás ezután sok időbe telt, mert sem DNS-mintát, sem ujjlenyomatot nem lehetett venni. Végül a fogminták alapján derült ki: A Nagy Ő 2021-es évadának szereplője vesztette életét. A tragédia sokként érte az országot, és teljesen összetörte Annabella legjobb barátnőjét, az ugyancsak A Nagy Ő-ben megismert Szalai Laurát, aki a sajtóból értesült a hírről.

Teljes sokkhatás alatt vagyok, de ma már legalább tudok beszélni. Segített, hogy elmentem tegnap a pszichológusomhoz. Rengeteg üzenetet kapok az elmúlt napokban, mindenki tőlem kérdezi, igaz-e a hír

- mesélte Laura, aki annak idején elnyerte Tóth Dávid kegyeit. Hozzátette, tudta, hogy Annabella nem volt jól mentálisan, arra viszont egyáltalán nem számított, hogy a lány már nem él.

A műsor után mi barátok lettünk, és rájöttem, ahogy rakom össze a puzzle-darabokat, hogy olyannyira jó volt a kapcsolatunk, hogy az utolsó emberek között voltam, akikkel kommunikált. 2024 november elején beszéltünk utoljára, ő pedig, mint megtudtam, 2025 év elején tűnt el

- árulta el Laura, aki nem győzte hangsúlyozni, egyáltalán nem gyanakodott arra, valami nincsen rendben, ugyanis teljesen megértette, hogy a barátnője a mellrákkal folytatott harca után új fejezetet akart nyitni, és egy kis távolságra volt szüksége.

Új fejezetet akart nyitni az életében. Számomra teljesen érthető volt, hogy egy rákos megbetegedés után az embernek nem csak testileg, de lelkileg is fel kell épülnie. Azt gondoltam, a ’mindenkibe’ végül én is bekerültem. Teljesen abban a hitben voltam, hogy egyszer biztos érkezik tőle válasz, ugyanis én sosem engedtem őt el. Mindig írtam neki, még januárban is, miközben a barátnőm már nem is élt... Fogalmam sincs, hogy dolgozom ezt fel

- tette hozzá A Nagy Ő győztese, akiben továbbra is vannak kérdőjelek, hiszen az utolsó beszélgetésükkor Annabella megemlítette, Törökországban megismerkedett egy titokzatos férfival, akiről majd személyesen akart részletesebben beszélni a barátnőjének, ám erre már soha nem kerülhetett sor - írja a Blikk.