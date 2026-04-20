Lil G vallomása: "Pánikbeteg vagyok, de már tudok vele együtt élni"

Laskai Lili, vagyis Lil G az utóbbi időben komoly lelki küzdelmeken ment keresztül. Most először beszélt ennyire őszintén arról, min ment át. A fiatal rapper egy korábbi KVTV-podcast adásában olyan témát hozott szóba, amely sokakat érint, mégis kevesen mernek nyíltan beszélni róla.

Lil G megváltoztatta az életét és boldogabb lett Fotó: Szabolcs László

Lil G nehéz időszakon ment keresztül, de már a gyógyulás útjára lépett

Az előadó kendőzetlenül mesélt arról az időszakról, amikor úgy érezte, teljesen kilátástalan helyzetbe került, és megfordult a fejében, hogy nincs tovább. Saját bevallása szerint hosszú ideig egy érzelmi hullámvasúton ült, ahol a mélypontok különösen nehezek és sötétek voltak. Sokáig inkább magában tartotta a fájdalmát, mert attól félt, hogy ha beszél róla, mások gyengének látják majd.

Mégis, a történetének legfontosabb üzenete az, hogy létezik kiút. Bár a segítségkérés sokszor ijesztő, és nem könnyű megtenni az első lépést, az őszinte szembenézés már önmagában változást indíthat el. Lil G ma már úgy tekint vissza erre az időszakra, mint ami erősebbé tette.

A megrendítő vallomás után Instagram-oldalán azt is elárulta, hogy pánikbetegséggel küzd, de már elindult a gyógyulás felé vezető úton. Úgy érzi, hosszú küzdelem után sikerült egy kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet kialakítania, amelyben az állatok közelsége is sokat segített neki. Közösségi oldalán gyakran látható lovaglás közben vagy kutyákkal, ezek a pillanatok is azt mutatják, hogy ma már egy nyugodtabb, harmonikusabb élet felé tart.

"Hosszú út volt, de úgy érzem, sikerült újra teljes, boldog életet kialakítani. Pánikbeteg vagyok, de már tudok vele együtt élni" - magyarázta.