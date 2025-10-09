Súlyos pánikbetegséggel küzd a fiatal magyar énekesnő – aggódnak a rajongók

A Lil G művésznéven ismertté vált nyíregyházi lány sikert sikerre halmoz. 16 évesen Nemazalány, vagyis Halastyák Fanni oldalán robbant be a köztudatba, mikor kiadták közös zenéjüket. Petőfi Sándor című slágerük óriási sikereket ért el, már negyven milliós megtekintésnél tart a YouTube-on.
Zenei karrierjét azóta a testépítésre cserélte, Laskai Lili szinte felismerhetetlenre edzette magát. Fantasztikus formában van. Párja, Horváth Márk szintén testépítő, egy verseny közben kérte meg a kezét.
Lili karrierje szárnyal, párkapcsolatában nyugalomra talált, egy dolog azonban beárnyékolja boldogságát. A fiatal sztár Instagram-oldalán beszélt pánikbetegségéről:
Amióta az eszemet tudom, mindig volt pánikbetegségem.
Ezúttal viszont egy teljesen más szituáció lépett fel: a testépítőt egyik percről a másikra, otthonában érte a roham.
A rohamok olyanok, mint egy szívroham. Szédülök, elveszítem a fókuszt. Nem látok, nem hallok, nem tudom észlelni a külvilágot. Ezzel egyidőben jön a borzalmas hányinger, a bal karom lezsibbad, izzad a tenyerem és fázom. Gyorsan ver a szívem, nem tudom, hol vagyok.
– írta le a rohamot Lil G.
„Az életemért küzdök olyankor. Olyan gondolataim vannak, hogy abban a pillanatban meg fogok halni” – a testépítő elmondta, hogy sokáig tart nála egy roham, és mivel nem tudja a kiváltó okát, ezért nem is tud rá felkészülni.
Betegsége miatt szüneteltetni kellett a versenyzést is. Minden erejével a gyógyulásra koncentrál: „Aktívan dübörög a pánikbetegségem. A legmélyebb részén vagyok. Elkezdtem együtt dolgozni egy pszichológussal. Nagyon az elején vagyok a gyógyulásomnak.”
Állapota miatt a közösségi médiás megjelenéseit, valamint edzéseit is lecsökkentette:
Szeretnék fejlődni és legközelebb olyan formával színpadra állni, amivel megállom a helyemet.
Lili gyógyszeres kezelésre szorul, amitől nagyon gyenge lesz. Így nem tud rendszeresen edzeni, heti egy-két alkalommal jut csak el a terembe, de most nem is a kőkemény edzés a prioritás számára, hanem mentális egészsége.
Nem is kérdés, hogy párja mindenben támogatja. Támaszt nyújt neki, és ott segít, ahol tud. „Ha kérném és tehetné mindig mellettem lenne, de ez nem megoldás. Nagyon érdekes, hogy ha ő mellettem van, nincs rohamom. Biztonságérzetet ad, ő a támaszom, de ezt nekem kell megoldanom.”
Amióta felerősödött a betegsége, próbál a mindennapi szokásain is változtatni, például régóta nem sminkeli magát. Így gyógyítja bőrét is. Két kiskutyát is tart otthon, akik terápiás jelleggel segítik őt mindennap.
Lil G fontosnak tartja, hogy őszintén beszéljen betegségéről, úgy gondolja, nem szabad, hogy ez tabutéma legyen. Szívesen oszt meg tartalmakat követőivel, hogy másoknak is segítsen átvészelni az ilyen nehéz időszakokat.
