Súlyos pánikbetegséggel küzd a fiatal magyar énekesnő – aggódnak a rajongók

A Lil G művésznéven ismertté vált nyíregyházi lány sikert sikerre halmoz. 16 évesen Nemazalány, vagyis Halastyák Fanni oldalán robbant be a köztudatba, mikor kiadták közös zenéjüket. Petőfi Sándor című slágerük óriási sikereket ért el, már negyven milliós megtekintésnél tart a YouTube-on.

Lil G pánikbetegségben szenved (Fotó: Instagram)

Lil G őszintén beszélt betegségéről

Zenei karrierjét azóta a testépítésre cserélte, Laskai Lili szinte felismerhetetlenre edzette magát. Fantasztikus formában van. Párja, Horváth Márk szintén testépítő, egy verseny közben kérte meg a kezét.

Lili karrierje szárnyal, párkapcsolatában nyugalomra talált, egy dolog azonban beárnyékolja boldogságát. A fiatal sztár Instagram-oldalán beszélt pánikbetegségéről:

Amióta az eszemet tudom, mindig volt pánikbetegségem.

Ezúttal viszont egy teljesen más szituáció lépett fel: a testépítőt egyik percről a másikra, otthonában érte a roham.

A rohamok olyanok, mint egy szívroham. Szédülök, elveszítem a fókuszt. Nem látok, nem hallok, nem tudom észlelni a külvilágot. Ezzel egyidőben jön a borzalmas hányinger, a bal karom lezsibbad, izzad a tenyerem és fázom. Gyorsan ver a szívem, nem tudom, hol vagyok.

– írta le a rohamot Lil G.

„Az életemért küzdök olyankor. Olyan gondolataim vannak, hogy abban a pillanatban meg fogok halni” – a testépítő elmondta, hogy sokáig tart nála egy roham, és mivel nem tudja a kiváltó okát, ezért nem is tud rá felkészülni.

Betegsége miatt szüneteltetni kellett a versenyzést is. Minden erejével a gyógyulásra koncentrál: „Aktívan dübörög a pánikbetegségem. A legmélyebb részén vagyok. Elkezdtem együtt dolgozni egy pszichológussal. Nagyon az elején vagyok a gyógyulásomnak.”

Állapota miatt a közösségi médiás megjelenéseit, valamint edzéseit is lecsökkentette:

Szeretnék fejlődni és legközelebb olyan formával színpadra állni, amivel megállom a helyemet.

Lili gyógyszeres kezelésre szorul, amitől nagyon gyenge lesz. Így nem tud rendszeresen edzeni, heti egy-két alkalommal jut csak el a terembe, de most nem is a kőkemény edzés a prioritás számára, hanem mentális egészsége.