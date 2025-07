Brutálisan betámadták: Lil G koncertje miatt áll a bál

Lil G (igazi neve: Laskai Lili) mindössze 16 éves volt, amikor berobbant a köztudatba. A Halastyák Fannival (Nemazalány) közösen előadott Petőfi Sándor című sláger villámgyorsan meghódította a YouTube-ot, és elindította őt a sztárság útján. Bár 2018 végén a két lány útjai különváltak, Lil G szólóban is sikert sikerre halmozott: olyan dalokkal, mint a Dislike vagy a RAPettsarkú, milliós nézettségeket hozott. A magyar énekesnő számára a nehézségek sem ismeretlenek. A hírnév árnyoldalairól, a lelki mélypontjairól, sőt, a fiatalkori traumáiról is őszintén beszélt már a nyilvánosság előtt. Elmondta: kétszer is megerőszakolták fiatalon, pszichiátriai kezelésre szorult, és öngyilkosságot is megkísérelt. Ezekről az élményeiről azért beszélt, hogy másokat bátorítson, és felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára.

A Lil G dalok nem szóltak jól a koncertjén a rajongók szerint (Fotó: Instagram)

Lil G fellépése miatt őrjöng az internet

Most azonban egészen más miatt került a figyelem középpontjába. Legutóbbi fellépése – sokak szerint – egyenesen katasztrofális volt: playbackről „énekelte” végig a show-t, miközben a színpadi mozgása is komoly kívánnivalót hagyott maga után. A közösségi oldalakra, többek között egy Facebook-csoportba felkerült videorészletek alatt záporoznak a negatív kommentek.

A nézők többsége szerint Lil G produkciója minden volt, csak nem emlékezetes – legalábbis jó értelemben nem. Sokan úgy érzik, az énekesnő ezzel a fellépéssel komoly sebet ejtett a saját karrierjén.

Lil G fellépése nem aratott osztatlan sikert (Fotó: Instagram)

Lil G TikTok-videója miatt záporoztak a bántások

Sokan úgy vélték, hogy az előadás alapján Lil G-nek érdemes lenne másik szakmát választania, mert ez a szint már messze van az elvárhatótól. Voltak, akik a hangját találták rendkívül zavarónak, és azt írták, hogy szinte bántotta a fülüket. A legtöbben a mozgáskultúráját kritizálták, szerintük gyakorlatilag nulla volt, sőt inkább mínuszba ment át – mintha egyáltalán nem lenne komfortos számára a színpad. Az „ének” minősége is sokakat kiakasztott, volt, aki egyszerűen nem értette, mit keresett egyáltalán ott. Néhányan már nemcsak Lil G-t, hanem a szervezőket is élesen bírálták, mondván, hogy egy ilyen produkciót felvállalni egy rendezvényen komoly színvonalbeli probléma. Páran azt sem tudták, hogy ki az énekesnő, míg egyesek szomorúnak tartották, hogy erre van igény a magyar zenei kultúrában.