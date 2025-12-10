Erre költi nyereményét Lengyel Johanna, a Megasztár győztese

Egyik napról a másikra óriási fordulatot vett a friss Megasztár-győztes élete: egyszerre zúdult rá a reflektorok fénye, a hirtelen jött népszerűség és a rengeteg új lehetőség. Lengyel Johanna bár még csak most kezdi felfogni, hogy mekkora utat tett meg, már most látszik: ez a tehetséges fiatal nő készen áll arra, hogy a hangjával meghódítsa az országot.
„Igazából hullámokban tör rám, de lassan elkezdtem feldolgozni az egészet. Az utolsó produkcióba beletettem a maradék energiámat a sok hét munka után, és már annyira kimerült voltam, hogy szinte fel sem fogtam a győzelmet. Persze erős érzelmek kavarogtak bennem, csak tudom, hogy máshogy nézett volna ki minden, ha nem vagyok ennyire fáradt” – kezdte a hot!-nak a TV2 új sztárja, Lengyel Johanna. „Rengeteg mindent kellett feldolgoznom; minden egyszerre történt, gyorsan és nagy pörgésben.”
Az első éjszakán alig tudtam aludni, túl hangosan „gondolkodott” a fejem.
„Mostanra kezdtek kicsit összeállni bennem a gondolatok, és el-elkapnak az érzelmi hullámok, amikor elolvasok egy üzenetet vagy egy kommentet, vagy felhív az egyik ismerősöm. Szerintem még hetek kellenek ahhoz, hogy pontosan megmondjam, mit érzek ezzel kapcsolatban. Folyamatosan csörög a telefonom, nincs megállás, még mindig nincs időm leülni csendben, és átgondolni, mi is történt. Nagyon fura élmény, ilyet még nem éltem meg.”
Johannát a családja a kezdetektől feltétel nélkül támogatta, és végig mellette álltak a Megasztár egész „hullámvasútja” alatt. Erőt adott neki, hogy tudta: bármi történik a színpadon, otthon mindig szeretet és biztonság várja.
„Nyilván mindenki nagyon örül, büszkék rám, és végig nagyon támogattak. A Megasztár még jobban összehozta az egész családomat.”
Most már anyukámnál vagyok, nagyon jó érzés újra a családommal lenni.
„Anyukám nagyon jól ismer, és amikor átbeszéltünk mindent, kimondta azokat az érzéseket, amelyeket én nem tudtam megfogalmazni.”
Johanna számára nemcsak a megtisztelő cím hozott hatalmas örömöt, hanem az a tény is, hogy a győzelemmel együtt 40 millió forintot nyert. A jelentős összeg még mindig szinte felfoghatatlan a számára, de már most van terve arra, hogy mit kezd a nyereménnyel.
„Szerencsére annyira takarékos vagyok, hogy mindig van egy kis pénzem félrerakva. Biztos, hogy elmegyek majd nyaralni, mert rám fér a pihenés, de talán ehhez nem is kell ennyire belenyúlni a nyereménybe.”
Elsősorban a karrierem beindításába fektetek be, amire szükségem van, azt beszerzem, de okosan, apránként – nem úgy, hogy mindent megveszek, aztán kiderül, hogy a fele fölösleges.
„A nagy részét félreteszem, nem szeretném lenullázni, hanem építeni szeretném magam, kihasználva ezt a hullámot, így köszönve meg az emberek támogatását. Most nem is lesz nagyon időm pihenni, már mindennap dolgozom azon, hogy összerakjam a produkciót: dalokat írok, készülök a fellépésekre, a jövő hétre már stúdióidőpontjaim is vannak” – mondta izgatottan.
Lengyel Johanna énekesnői karrierje az Egyesült Államokban indult, ott kezdte el építeni a szakmai tapasztalatait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.