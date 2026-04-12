Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Kulcsár Edina a választás napján nem kertelt: „Minden egyes szavazat számít, ne maradjatok otthon!”

választás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 10:56
Választás 2026Kulcsár EdinaTikTokOrbán Viktor
Sorsdöntő naphoz érkezett az ország, hiszen ma dől el, ki irányítja Magyarországot a következő 4 évben. A közösségi médiában is hatalmas a pezsgés, Kulcsár Edina videóban buzdította követőit a szavazásra, egyúttal hitet tett a jelenlegi kormány stabilitása mellett.
Bors
A szerző cikkei

Elérkezett április tizenkettedike, a várva várt választások sorsdöntő napja. A hazai sztárvilág sem marad ki az eseményekből. A négygyermekes családanya, Kulcsár Edina úgy határozott, hogy ezen a fontos vasárnapon egyértelműsíti politikai álláspontját a követői számára. Közzétett videójában arra buzdított mindenkit, hogy vegyen részt a szavazáson, hiszen a családok jövője a tét. Számára a jelenlegi vezetés jelenti azt a biztonságot, amire a mai viharos időkben szüksége van Magyarországnak, és maximálisan támogatja a kormánypártot.

Kulcsár Edina szavazásra buzdította a követpit.
Kulcsár Edina szavazatával nem kérdés, hogy Orbán Viktort és a Fideszt támogatja (Fotó: Bors)

Kulcsár Edina TikTokon üzent rajongóinak a választás napján

A sztáranyuka a TikTokon üzent hatalmas követőtáborának: „Elérkezett a választás napja, úgyhogy szeretnék mindenkit megkérni, hogyha fontos a jövője vagy a családja jövője, menjen és szavazzon.” Szerinte minden egyes voks számít:

Nyilván az én álláspontom tiszta számotokra, a családom a legfontosabb, és én ennek megfelelően fogok dönteni, úgyhogy én is most megyek szavazni, menjetek ti is!

– mondta az édesanya, aki a napokban már határozottan kifejtette véleményét a hazai helyzetről. Edina nem érti azokat, akik elégedetlenkednek: „A múlt hétvégén a negyedik étterembe tudtunk beülni, mert olyan szinten nem voltak helyek, a plázák dugig vannak, szóval én nem értem egyébként, amikor olvasom ezeket a panaszkodásokat, hogy mi a probléma, hát nézzünk már körbe!” Kiemelte a hazai családpolitikát is, ami a jelenlegi kormány állhatatos munkájának köszönhető: „A családosokat olyan szinten segítették és segítik a mai napig, ami szerintem tényleg példaértékű.” Anyukaként maximálisan elégedett az elmúlt évek fejlődésével.

@edinakulcsar_official

🙏🇭🇺

♬ eredeti hang - Kulcsár Edina

Nem akarja, hogy háborúba sodródjon az ország

A béke kérdése is döntő volt számára, mert retteg a konfliktusoktól, ami rengeteg magyar család életét keserítheti meg, ha a háborúpárti Tisza Párt hatalomra jut: 

A háború bizony elég régóta itt van a levegőben, ezért én azt gondolom, hogy ezekben az időkben egy stabil és tapasztalt miniszterelnökre van szükségünk

– fejtette ki Kulcsár Edina Orbán Viktor kapcsán. A kormányváltásban bízóknak is keményen üzent: „Senkinek nem lesz attól jobb az élete, hogy ha esetleg a jelenlegi kormányt leváltják.” Szerinte ők örök elégedetlenek, akiknek a saját kezükbe kellene venniük a sorsukat ahelyett, hogy másoktól várnák a csodát.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu