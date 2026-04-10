Kulcsár Edina a Fideszre szavaz: "Az ő kormányzásuk alatt érzem biztonságban magamat, de legfőképpen a családomat"

Kulcsár Edina a választások előtt fontosnak érezte, hogy megossza gondolatait követőivel. A többgyermekes édesanya nemcsak a jelenlegi helyzetről beszélt őszintén, hanem arról is, milyen szempontok alapján hozza meg döntését április 12-én.

Kulcsár Edina Orbán Viktorról: Egy stabil és tapasztalt miniszterelnökre van szükségünk

Edina kiemelte: számára a biztonság mindennél fontosabb, különösen anyaként. A háború több éve zajlik már a szomszédunkban, ezért úgy érzi, ezekben az időkben stabil és tapasztalt vezetésre van szükség. Úgy látja, sokan a kormányváltástól várják a saját életük javulását, ezzel azonban nem ért egyet, és erről nyíltan is beszélt.

„Hétvégén választás van, és szerintem soha nem volt még ennyire fontos, hogy elmenjünk szavazni, mint most. Egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy én hogyan látom ezt a helyzetet. Többször meséltem már nektek arról, hogy két fóbiám van: az egyik a vihar, a másik pedig a háború. A háború bizony elég régóta itt van a levegőben, ezért én azt gondolom, hogy ezekben az időkben egy stabil és tapasztalt miniszterelnökre van szükségünk. Szoktam néha komenteket olvasni, és olvastam már olyat is, hogy azt mondták, hogy a kormányváltástól remélik azt, hogy nekik jobb lesz az életük. Nem szeretnék senkit elszomorítani, de senkinek nem lesz attól jobb az élete, hogy ha esetleg a jelenlegi kormányt leváltják. Azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik így vélekednek, azok az örök elégedetlenek, akik soha nem elégednek meg semmivel és a jónál még mindig a jobbra és a jobbra vágynak, de kérlek, higgyétek el, ezt a jobb helyzetet ne másoktól várjátok, hanem saját magatoktól.”

Kulcsár Edina meg van elégedve a jelenlegi kormánnyal

Edina szerint a mindennapok is azt mutatják, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, milyen körülmények között élünk valójában. Úgy véli, a fejlődés kézzel fogható, különösen a családosok számára.

„De menjünk egy picit tovább, a múlt hétvégén a negyedik étterembe tudtunk beülni, mert olyan szinten nem voltak helyek, a plázák dugig vannak, szóval én nem értem egyébként, amikor olvasom ezeket a panaszkodásokat, hogy mi a probléma, hát nézzünk már körbe! Az elmúlt évek alatt olyan szintű változások történtek, és fejlődések, hogy én személy szerint, anyukaként nagyon nagyon meg vagyok elégedve, de hogy ha nem lennék anyuka, akkor is meg lennék elégedve.”