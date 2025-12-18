Kulcsár Edina anyákat érintő fontos dologról számolt be

Kulcsár Edina egy olyan témával rukkolt elő, amely édesanyák tízezreit érinti közvetlenül. A közösségi oldalán a kormány intézkedéséről beszélt, amelynek köszönhetően jelentős összeg maradhat a családoknál, és amelyet ő maga is valódi segítségként él meg. Videójában közérthetően, konkrét számokkal magyarázta el, mit jelent az édesanyák szja-mentessége a mindennapokban, és miért tartja fontosnak, hogy erről nyíltan beszéljen.

Kulcsár Edina gyermekeit teljes erőbedobással neveli, de nagyon nem mindegy, hogy mennyi pénzből, emelte ki a szépségkirálynő (Fotó: Bors)

Kulcsár Edina az szja-mentességről mesélt a követőinek

„Kedves anyukák, tudtátok, hogy évi 1,3 millió forint marad a zsebünkben, ha csak egy átlagos keresetet nézünk? Ez egyébként havi 190 ezer forintot jelent” – kezdte Edina, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy eddig a kedvezmény a háromgyermekes édesanyákra vonatkozott, januártól azonban már a kétgyermekes anyák is jogosultak az szja-mentességre. Szerinte ez olyan változás, amely érezhetően megkönnyíti a családok életét.

Számokkal is illusztrálta, hogy érzékeltesse mekkora a különbség

Konkrét példát is említett: „Ha valakinek korábban bruttó 400 ezer forint volt a fizetése, abból nagyjából 340 ezer forintot kapott kézhez, most viszont a teljes 400 ezer forint megmarad” – árulta el. Elmondása szerint ez hat hónap alatt körülbelül 360 ezer forintos pluszt jelent, ráadásul – mint hangsúlyozta – a GYED-re is ugyanúgy érvényes az szja-mentesség.

Szegénységben nőtt fel

Kulcsár Edina azt is fontosnak tartotta tisztázni, miért érzi saját ügyének a témát:

Nyilván jogosan merülhet fel a kérdés, hogy én miért beszélek erről, hiszen nekem úgysem számítanak ezek a pénzek. Aki így gondolkodik, az téved velem kapcsolatban. Én egy szegény családban nevelkedtem, és hiába nem tartozom már ebbe a kategóriába, nagyon sok helyzetben ma is így gondolkodom...

– fejtette ki.

Úgy gondolja óriási segítség ez mindenkinek

A volt szépségkirálynő szerint az intézkedés nemcsak anyagi, hanem erkölcsi üzenetet is hordoz: „Ez egy nagyon jelentős gesztus, hogy ilyen szinten értékelve vagyunk mi, anyukák” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte ritka az olyan döntés, amely ennyire közvetlenül és kézzelfoghatóan segíti a családokat. Edina a videó végén sem rejtette véka alá véleményét: szerinte ez az intézkedés hosszú távon is biztonságot adhat az édesanyáknak.