„A legmélyebbről jöttünk vissza” – Titokban szakított, majd újraegyesült a Kísértés sztárpárja

A Kísértés 2. évadának egyik legviharosabb története vitathatatlanul Styecz Miláné és Kasuba Lilié volt. A nézők emlékezhetnek: a pár azért érkezett a szigetre, hogy próbára tegyék szerelmüket, ám a kísértés erősebbnek bizonyult. Lili többszöri félrelépése után a záró tábortűznél úgy tűnt, végleg elválnak útjaik, és Milán zsebében maradt az eljegyzési gyűrű. A valóság azonban, mint kiderült, sokkal összetettebb a képernyőn látottaknál.

Kísértés Lili és Milán szakításuk után a legmélyebbről építették újra kapcsolatukat

Kísértés sztárja: „Azon az estén nem szakítottunk”

Bár a tévében mindenki egy drámai szakítást látott, Lili most tisztázta a félreértéseket. Elmondása szerint a kamerák leállása után azonnal visszataláltak egymáshoz.

Jó, hát nyilván a kamerákban azt látták, hogy ő szakított velem, de miután kiragadtak minket abból a helyzetből, az első perctől kezdve együtt voltunk. Szóval mi ott nem szakítottunk.

A lány bevallotta, hogy a műsor utáni időszak nem a különválásról, hanem az összeköltözésről szólt, annak ellenére, hogy a külvilág felé mást mutattak.

Ott nem szakítottunk, csak kimondott egy dolgot az ő részéről, de egyébként együtt maradtunk. Együtt voltunk, együtt éltünk végig

– tette hozzá Lili, eloszlatva a műsor végi drámát övező kételyeket.

A titkos szakítás hónapjai

Azonban a paradicsomi környezet után a szürke hétköznapok és a műsor súlya rányomta a bélyegét a viszonyukra. Novemberre eljutottak arra a pontra, ahol már nem volt tovább: ténylegesen szétmentek és különköltöztek.

Nekünk a valódi szakítás az volt, amikor tényleg nagyon mély pontra került a kapcsolatunk, ez november körül történt, és január végéig, február elejéig tartott. Azóta viszont nagyon jól működünk együtt, nagyon erős lett a kapcsolatunk.

Ez az időszak azonban nem a teljes elhidegülésről szólt. Lili őszintén mesélt lapunknak arról, hogy bár papíron "szinglik" voltak, a köteléket nem tudták elvágni.