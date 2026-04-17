Örömhírt jelentett be a TV2: hamarosan folytatódik!

Mától vasárnaponként látható a Kincsvadászok VIP a TV2-n.
Az új epizódban olyan sztárok hozzák el felbecsültetni régi portékáikat, mint Csepregi Éva, aki egy különleges briliáns fülbevalóval érkezik. Míg Sasvári Sándor egy szobrász barátja tervezte ezüst nyakláncot ajánl a kereskedők figyelmébe. Takáts Tamás hétdarabos szájharmónika kollekcióját bocsátja áruba, és rázendít a Pocsolyába léptem című legendás blues slágerére is. Krausz Gábor ezúttal nem sült kacsával készül, hanem egy értékes herendi porcelán kacsával áll a kereskedők elé.
