Örömhírt jelentett be a TV2: hamarosan folytatódik!

Mától vasárnaponként látható a Kincsvadászok VIP a TV2-n.

Bejelentés érkezett: folytatódik a Kincsvadászok VIP a TV2-n

Az új epizódban olyan sztárok hozzák el felbecsültetni régi portékáikat, mint Csepregi Éva, aki egy különleges briliáns fülbevalóval érkezik. Míg Sasvári Sándor egy szobrász barátja tervezte ezüst nyakláncot ajánl a kereskedők figyelmébe. Takáts Tamás hétdarabos szájharmónika kollekcióját bocsátja áruba, és rázendít a Pocsolyába léptem című legendás blues slágerére is. Krausz Gábor ezúttal nem sült kacsával készül, hanem egy értékes herendi porcelán kacsával áll a kereskedők elé.

Hogy mit szólnak hozzá Magyarország kedvenc kereskedői? Vasárnap este 20 órakor kiderül a TV2 műsorán!



