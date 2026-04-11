Rá sem ismerni Ifj. Schobert Norbira, parókában robbantottak ABBA-bulit A Nagy Duett színpadán

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 22:03
Ifj. Schobert NorbiLengyel Johanna
Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna egy látványos, ABBA-slágerekkel teli produkcióval igazi diszkóhangulatot varázsoltak.

Igazi retró őrület söpört végig A Nagy Duett színpadán, amikor Schobert Norbert Jr. és mestere, Lengyel Johanna egy fergeteges ABBA-mashuppal álltak elő.

Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna előadása tarolt a Nagy Duett döntőjében / Fotó: Tumbász Hédi

A páros nem bízta a véletlenre, csillogó, extravagáns ruhákban, parókában és látványos kiegészítőkben léptek színpadra, és pillanatok alatt diszkóvá varázsolták a stúdiót. Norbi Jr.-ra szinte rá sem lehetett ismerni, a paróka és a szemüveg teljesen új karaktert adott neki, amit a közönség imádott.

A legnagyobb ABBA-slágerek egymás után csendültek fel, a hangulat pedig egyre csak fokozódott, a zsűri és a nézők is együtt buliztak a párossal. Lékai-Kiss Ramóna még egy személyes sztorit is megosztott és elárulta, hogy pár napja egy étteremben látta Norbit a barátnőjével, és akkor döbbent rá, hogy már nem az a „cuki kisfiú”, hanem bizony igazi férfivá érett.

A zsűri nem győzte dicsérni a produkciót, külön kiemelve Lengyel Johanna ragyogó mosolyát és kisugárzását, ami végig beragyogta a színpadot.

 

