"Megkönnyeztem" - Eldobta a járókeretet Horváth Tamás felesége

Kihívásokkal teli heteken van túl Horváth Tamás és felesége. Péterfi Andi még az álomnyaralásuk alatt szenvedett el egy csúnya balesetet, amikor vizes papucsban megcsúszott és a jobb lába maga alá fordult, aminek következtében két helyen is eltört a lábszárcsontja. A párnak ezután haza kellett utaznia Magyarországra, ami végül csak hosszas nehézségek árán sikerült, majd Andit megoperálták, a kezelése pedig azóta is tart. Öröm az ürömben az, hogy a házaspár kapcsolatát új szintre emelte az a procedúra, amin keresztülmentek, és szerencsére mostanra Andi állapota is sokat javult.

Örömhírt osztott meg a rajongókkal Horváth Tamás / Fotó: Bors

Már járókeret nélkül sétál Horváth Tamás felesége

Hosszú idő után először sétáltattuk meg együtt Gokut. Annyira büszke vagyok az én feleségemre. Brutál kitartással tornázik minden nap. 90 perceket teker szobabiciklin és lépcsőzik több emeletet. Múlt héten még járókerettel ment, ma már csak mankóval. Sőt! Ma megtett pár lépést mankó nélkül is… Megkönnyeztem. Igazi harcos

- jelentette be az énekes meghatottan a közösségi oldalán, egy fotó kíséretében, amelyen megmutatta, ahogy a szerelme bot segítségével sétál.