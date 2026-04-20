„Ha úgy kelsz fel, hogy nem fáj semmid, akkor lehet, hogy már meg is haltál!” – Gianni Annoni nem kertelt a születésnapjáról

Különleges, meghitt és minden sallangtól mentes pillanatokkal indult Gianni Annoni 55. születésnapja, amit a népszerű olasz televíziós személyiség és gasztroszakember ezúttal nem a konyhában pörögve vagy egy nagyszabású partin, hanem legszűkebb családi körében ünnepelt meg. Bár egy ilyen szimbolikus évszám sokakat elgondolkodtat az idő múlásán, Gianni vibráló energiáján, szűnni nem akaró lelkesedésén és örökös, huncut mosolyán egyáltalán nem látszik az évek súlya. A kétgyermekes édesapa szentül hiszi, hogy a valódi fiatalság nem a ráncok hiányában, hanem a gyermeki rácsodálkozás képességében és abban a fajta megingathatatlan pozitív életszemléletben rejlik, amit az itáliai gyökereiből és a híres mediterrán mentalitásból merít nap mint nap.

Gianni születésnapja tökéletesebben nem is kezdődhetett volna

A születésnapja egy olyan szívmelengető jelenettel vette kezdetét, amely Gianninak minden ajándéknál többet jelentett.

A családom és a gyermekeim ébresztettek fel, ami a legszebb dolog a világon. A fiam egy műanyag játéktortával és egy apró gyertyával érkezett a szobába, mert a feleségem pontosan tudta: ha valódi süteményt ad a kezébe, a gyerek már az ajtóban megeszi az egészet, és mire az ágyamhoz ér, csak a csupasz gyertyát tudná átadni

– mesélte nevetve Gianni a Borsnak. A büszke édesapa szerint kisfia már most igazi ínyenc, és ez a kis „csínytevés” tette igazán emlékezetessé a pillanatot: „Szeret enni az biztos, ebben pontosan olyan, mint az apja! Ez a pillanat mindent megért számomra. De nem csak otthonról áradt a szeretet: annyi üzenetet, SMS-t és jókívánságot kaptam ezen a napon minden egyes téren, hogy próbáltam az összes létező platformon egyesével válaszolni rájuk. Nagyon jó ezt a rengeteg szeretetet érezni” – árulta el.

Íme, a fiatalságának a titka!

Bár a lelke fiatal, a gasztroguru őszintén vallott arról is, hogy a biológiai óra azért néha nála is jelez. Az 55 év azonban számára nem teher, hanem egyfajta visszaigazolás.

Az 55 egy nagyon szép szám, akárhonnan is nézzük. Még ha reggelente néha úgy is kelek fel, hogy fáj mindenem, ez egy másik téma. De tudjátok, ahogy mondani szokták: ha úgy kelsz fel, hogy nem fáj semmid, akkor lehet, hogy már meg is haltál! Ez csak azt jelzi, hogy élek, nem vagyok halott, és van még dolgom

– szögezte le. Gianni szerint az öregedés elleni legjobb ellenszer, ha soha nem hagyjuk kihunyni magunkban az alkotóvágyat és az új célok kergetését.