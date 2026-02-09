Házasságáról és családjáról vallott Gianni: „El kell tudni engedni a dolgokat”

Gianni Annoni a Házasság hete és a közelgő Valentin-nap kapcsán a Mokka hétfő reggeli adásában mesélt őszintén arról, hogy szerinte mi a legfontosabb egy hosszú távú, boldog kapcsolatban és mit tart a szeme előtt, amikor gyereknevelésről van szó.

Gianni étterme vezetése és a munka mellett természetesen családját helyezi az első helyre (Fotó: Markovics Gábor/MW Bulvár)

Gianni: „A szeretlek azt jelenti, hogy elfogadlak”

Gianni Annoni és Debreczeni Zita 2017-ben kötöttek házasságot, azóta két kisfiú szüleiként próbálják megtalálni a családi egyensúlyt. Különböző családi hátterük van, ezért náluk is akadnak olyan dolgok, amelyekben nem feltétlenül értenek egyet. A sztárséf szerint nem szabad állandóan a nehézségeken gondolkodni, miközben az ember maga is változik, illetve változnak a körülmények is.

Az élet alapjáraton egy problémafelismerés, ahol meg kell találni a megoldásokat. Ugyanakkor nem kell túl nagy jelentőséget adni a probléma szónak. El kell tudni engedni a dolgokat. A szerelem és a szeretet két különböző dolog. Amikor azt mondja, hogy szeretlek, akkor az azt jelenti, hogy elfogadlak. Amikor szeretünk, akkor elfogadunk. Nem kell újranevelni a másikat.

Gianni szerint tehát az első és legfontosabb dolog egy jól működő házasságban, az az elfogadás, vagyis, hogy meg kell érteni, hogy a társunk hogyan és miért reagál a dologra úgy, ahogy. A másik pedig a türelem, amelyre saját bevallása szerint mindig a nagymamája hívta fel a figyelmet. Van azonban még valami, ami Gianni szerint igazán megfűszerezi a kapcsolatot.

Nem szabad elfelejteni egymást ölelni, hiszen a bőr a legfontosabb külső érzékszervünk!

Ugyanakkor a műsorvezető nem hagyta ki a felsorolásból, hogy tudni kell bocsánatot kérni és megbocsájtani. Szerinte először mindig magunkban kell keresni a hibát és mindenről megfelelő módon kell kommunikálni. Ha csak a viták maradnak és eltűnnek a kompromisszumok, az nagyon meg tud keseríteni egy kapcsolatot.

Gianni Annoni és Debreczeni Zita 2017-ben házasodtak össze, azóta két kisfiuk született: nagyon odafigyelnek a kapcsolatukra (Fotó: Szabolcs László)

Gianni gyerekeinek is példát mutat

A közelgő Valentin-nap kapcsán a sztárséf vicceskedve elárulta: a kevesebb bizony néha több.

Pici odafigyelés kell! Nem kell sok, mert aztán visszahozni egy nőt a Földre, az lehetetlen. Ne adj sokat, csak picikéket, mert azt viszont mindig fogod tudni biztosítani és el is fogja várni

– mondta nevetve, majd hozzátette: fiaival ő is készül a szerelmesek napjára, hogy meglepjék feleségét valamivel. S hogy tulajdonképpen milyen apaként? Gianni sokszor gondol a szüleire és az általuk közvetített tanításra, amelyből nem titkoltan ő is szeretne sokat továbbadni gyermekeinek.

A gyerekszobai kép fontos, én otthonról szigorú apaképet kaptam. Ha visszagondolok, nem engedtek meg mindent, mindennek megvolt a maga miértje. Az édesapám befektetett energiáit ma érzem igazán fontosnak. De bármennyire is szigorú volt, egy ponton túl már nem az apád, hanem a legjobb barátod. Akitől a legjobban féltél, hogy bizonyos dolgokra hogyan fog reagálni, azért később a lelkedet odaadnád. Édesapám mindig azt mondta, ami a szív nyelve, azt hagyd, hogy a szív mondja el. Ne kezd el összekeverni a fejedben. Hagyd, hogy a szíved nyelve beszéljen.

Gianni Annoni számára egyébként nagyon fontos a vallás is, mint mondja, minden este imádkozik fiaival, mert szerinte nem csak a tanulásra és a játékra, hanem a lelkükre is oda kell figyelni.