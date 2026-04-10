Gáspár Győző és Gáspár Bea: „Vasárnap mindenkinek ott kell lennie”

Gáspár Győző és Gáspár Bea az utolsó pillanatokat is megragadták, hogy elmondják: Ez a vasárnap sorsdöntő! Új videójukban támogatásukról biztosították a kormánypártokat.

Gáspár Bea: "Ha ezek a dolgok másoknak is fontosak, akkor mindenki elmegy vasárnap szavazni"

Gáspár Bea tömören foglalta össze, miért is fontos számára a vasárnap: „A mostani szavazás számomra azt jelenti, hogy a számomra fontos értékek mellett teszem le a voksomat.”

Számomra fontos érték pedig a családi egységünk és az, hogy romaként megbecsült tagja legyek a társadalomnak.

„Nekem fontos továbbá, hogy a gyermekeim jövője biztosítva legyen. Ha ezek a dolgok másoknak is fontosak, akkor mindenki elmegy vasárnap szavazni. Szerintem a biztos választás nem is lehet kérdés” – fogalmazott Bea asszony.

Gáspár Győző: Most vasárnap el kell menni szavazni!

Gáspár Győző pedig néhány praktikus, de fontos tanáccsal szolgált a videó nézőinek: „Most vasárnap el kell menni szavazni! Ott kell lenni! És ne feledjétek el, reggel hattól, este hatig lehet menni választani! Fontos, hogy vagy útlevél, vagy személyi igazolvány legyen mindenkinél és ne legyen lejárva az okmány! A biztos választás pedig a Fidesz!” – buzdít mindenkit szavazásra a showman.