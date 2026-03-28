Megrázó vallomás: Galambos Lajos beszélhetett utoljára a halála előtt Zámbó Jimmyvel

Sosem hallott részletek láttak napvilágot a magyar könnyűzene történetének egyik legtragikusabb eseményével kapcsolatban. Galambos Lajos a Borsnak adott exkluzív interjújában idézte fel a Zámbó Jimmyvel való mély barátságát és azt a drámai utolsó beszélgetést, amely mindössze egyetlen nappal a Király halála előtt zajlott le. A zenész jelenleg a közelgő Zámbó Jimmy Emlékkoncertre készül, ahol sztárvendégként lép majd színpadra, hogy előadásával tisztelegjen egykori barátja és pályatársa emléke előtt.

Galambos Lajos Dáridó című műsorában lépett fel sokat Jimmy (Fotó: Szabocs László/hot! magazin)

A titokzatos utolsó telefonhívás: miről beszélt Jimmy a tragédia előtti napon?

Történelmi tévénézettség: Amikor Jimmy és a Dáridó legyőzte a világsztárt is.

A „Király” magánya: Lajcsi őszintén mesélt barátja elszigeteltségéről.

Bátorság kell hozzá: Lajcsi először énekel Jimmy-dalt a színpadon.

Galambos Lajos lehetett, akivel a Király utoljára beszélt

A trombitaművész most egy olyan titkot osztott meg, amelytől még évtizedekkel később is megáll a levegő. Lajcsi, elárulta, hogy ő lehetett az utolsó, akivel Jimmy megosztotta belső vívódásait.

Egy nappal a halála előtt beszélt velem

– kezdte a visszaemlékezést Lajcsi. A beszélgetés során Jimmy azt nehezményezte, hogy barátai miért nem vitték magukkal egy szerbiai fellépésre. A zenész szerint a Király hangjából sütött a magány.

Éreztem rajta, hogy egyedül van. Felajánlottam neki, hogy a turnébuszban van hely, forduljunk vissza érte, de ő végül elhárította. Csak a társaságra vágyott, arra a baráti körre, ahol önmaga lehetett

– mesélte elcsukló hangon a Dáridó atyja, akit máig kisért az a tudat, hogy ő lehetett az utolsó, akivel Zámbó Jimmy beszélhetett.

Zámbó Jimmy halála megrázta az egész országot anno, azóta családja tartja fent az emlékét (Fotó: Bors)

Közös múltjuk volt

A két legenda kapcsolata nemcsak baráti, hanem szakmailag is történelmi jelentőségű volt. Lajcsi emlékeztetett mindenkit, hogy a magyar televíziózás egyik legnagyobb sikere is Jimmyhez köthető: amikor a Király a Dáridó vendége volt, 3 300 000 ember ült a képernyők előtt. Ez a nézettség még a világsztár Demis Roussost is lekörözte, akit „csupán” 2,9 millióan láttak.

Magyarországon a saját művészeikre büszkék az emberek. Jimmy magyar nótát énekelt a feleségének, és abban a pillanatban megállt az ország

– tette hozzá Lajcsi.