Megrázó vallomás: Galambos Lajos beszélhetett utoljára a halála előtt Zámbó Jimmyvel

Sosem hallott részletek láttak napvilágot a magyar könnyűzene történetének egyik legtragikusabb eseményével kapcsolatban. Galambos Lajos a Borsnak adott exkluzív interjújában idézte fel a Zámbó Jimmyvel való mély barátságát és azt a drámai utolsó beszélgetést, amely mindössze egyetlen nappal a Király halála előtt zajlott le. A zenész jelenleg a közelgő Zámbó Jimmy Emlékkoncertre készül, ahol sztárvendégként lép majd színpadra, hogy előadásával tisztelegjen egykori barátja és pályatársa emléke előtt.
A trombitaművész most egy olyan titkot osztott meg, amelytől még évtizedekkel később is megáll a levegő. Lajcsi, elárulta, hogy ő lehetett az utolsó, akivel Jimmy megosztotta belső vívódásait.
Egy nappal a halála előtt beszélt velem
– kezdte a visszaemlékezést Lajcsi. A beszélgetés során Jimmy azt nehezményezte, hogy barátai miért nem vitték magukkal egy szerbiai fellépésre. A zenész szerint a Király hangjából sütött a magány.
Éreztem rajta, hogy egyedül van. Felajánlottam neki, hogy a turnébuszban van hely, forduljunk vissza érte, de ő végül elhárította. Csak a társaságra vágyott, arra a baráti körre, ahol önmaga lehetett
– mesélte elcsukló hangon a Dáridó atyja, akit máig kisért az a tudat, hogy ő lehetett az utolsó, akivel Zámbó Jimmy beszélhetett.
A két legenda kapcsolata nemcsak baráti, hanem szakmailag is történelmi jelentőségű volt. Lajcsi emlékeztetett mindenkit, hogy a magyar televíziózás egyik legnagyobb sikere is Jimmyhez köthető: amikor a Király a Dáridó vendége volt, 3 300 000 ember ült a képernyők előtt. Ez a nézettség még a világsztár Demis Roussost is lekörözte, akit „csupán” 2,9 millióan láttak.
Magyarországon a saját művészeikre büszkék az emberek. Jimmy magyar nótát énekelt a feleségének, és abban a pillanatban megállt az ország
– tette hozzá Lajcsi.
A most készülő Zámbó Jimmy Emlékkoncert kapcsán a zenész elárulta, hatalmas megtiszteltetés számára a részvétel, hiszen mélyen tiszteli a Zámbó családot, akik saját erőből, támogatás nélkül viszik tovább ezt a hatalmas szellemi örökséget. Lajcsi saját bevallása szerint eddig soha nem nyúlt Jimmy dalaihoz, mert úgy véli, azokat a mély érzéseket, amiket a Király közvetített, szinte lehetetlen reprodukálni.
Nagy bátorság kell Zámbó Jimmy-dalt előadni. Mindig mondtam a jelentkezőknek a műsoromban, hogy gondolják meg jól, mert az a szív és az a hang megismételhetetlen
– magyarázta. Most azonban a barátságuk és a közösen megélt 80-100 fellépés emlékére Lajcsi kivételt tesz: a „Szeress úgy is, ha rossz vagyok” című slágert fogja elénekelni és trombitálni a gálán. Ez a fellépés számára nemcsak egy koncert lesz a sok közül, hanem egy végső tisztelgés a barát előtt, akinek szellemi hagyatéka és magányos utolsó órái örökre beégtek az emlékezetébe.
