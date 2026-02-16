Magyarországra költözne Gábor Zsazsa özvegye: Budapesten tervez házat venni

Frédéric von Anhalt herceg Gábor Zsazsa haláláig kitartott mellette, sőt, iránta érzett szerelme azóta sem csökken. Az üzletember egyetlen fontos alkalmat sem hagy ki, hogy kilátogasson Gábor Zsazsa sírjához, ami Budapesten található, így meglehetősen gyakori vendég hazánkban. Sőt, Anhalt herceg jelenleg is épp Magyarországon tartózkodik, és azt fontolgatja, hogy ide is költözzön. Erről mesélt most a Borsnak.

Gábor Zsazsa családja már nem él, így egykori férje az egyetlen, aki tehet azért, hogy méltóképpen őrizzék az emlékét (Fotó: AFP)

Anhalt herceg Budapesten épp a Gábor Zsazsa szobrához kapcsolódó ügyeket intézi, ami miatt korábban igen nagy botrány alakult ki. Az özvegy azóta a kezébe vette az irányítást, és most egy angol szobrásszal készíttet új szobrot, a korábbi nagy vihart kavaró magyar alkotás helyett. De ez még nem minden, hiszen néhai felesége nyughelyét is igyekszik rendben tartani, amihez sajnos kevés az az évi néhány alkalom, amikor ide látogat, így most új megoldáson töri a fejét.

„Amikor karácsony előtt itt voltam gyönyörűen letisztítottam és feldíszítettem a sírját, de most, amikor január végén visszajöttem, ismét borzasztó állapotban találtam, és ez így nincs rendben. Ha én nem jövök, akkor senki sem foglalkozik vele. Persze a magyarok nagyon szeretik őt most is, sokan szoktak mécseseket hagyni a síron, de azzal nem foglalkoznak, hogy rendbe is tegyék” – kezdte a herceg.

Ezért arra gondoltam, hogy veszek egy ingatlant Budapesten, és ideköltözöm, így legalább hetente egyszer ki tudnék menni, és tudnék figyelni arra, hogy mindig rendben legyen a nyughelye, ahogy megérdemli

– árulta el.

Gábor Zsazsa és Anhalt herceg 30 évig voltak házasok, a szerető férj pedig 10 évvel kedvese halála után sem feledkezik meg róla (Fotó: Wade Byars / AFP)

Gábor Zsazsa örökségét a magyarok is őrzik

Az özvegy azt is elárulta, hogy a hollywoodi dívának még az utolsó éveiben is nagyon fontos volt, hogy tartsa a magyar szokásokat, így ő is szeretne minél közelebb kerülni ezekhez a gyökerekhez, hiszen a színésznő szellemi öröksége részben hazánkhoz kötődik.

Gábor Zsazsa nevét, és emlékét őrizni kell, különösen itt, Magyarországon, mert mindig is innen kapta a legtöbb támogatást. Imádta az országot, és a kultúrát, sosem felejtett el magyarul, sőt, amikor vendégek jöttek hozzánk, akikkel magyarul beszélt, mondtam neki, hogy én egy szót sem értek, de mindig az volt a válasza, hogy nem baj, nem is kell, de ő akkor is magyarul beszél velük, ha lehet

– mesélte nevetve Frédéric von Anhalt.