Megszakad a szív! Frédéric von Anhalt a temetőből: „Borzalmas állapotban van Gábor Zsazsa sírja”

Gábor Zsazsa élete minden volt, csak nem átlagos. A magyar származású hollywoodi szupersztár neve ma már összeforrt a csillogással és a szeszélyes, olykor igencsak viharos szerelmi élettel.

Gábor Zsazsa sírja a Fiumei úti sírkertben található (Fotó: Bors)

Gábor Zsazsa igazi dívaként tündökölt

Ma ünnepelné 109. születésnapját a szőke díva, aki erős, szókimondó karakterével, szépségével és férjei számával örökre beírta magát a történelembe. A Gábor Sáriként született színésznő, kinek neve Hollywoodban a hírességek sétányán is helyet foglal, összesen 9 alkalommal mondta ki a boldogító igent.

Habár kapcsolatai gyakran rövid ideig tartottak, intenzitásukat nem lehet megkérdőjelezni. A szerelem és a szabadság fontosságát gyakran hangoztató ikon férjei közt akadtak török diplomaták, filmsztárok, wall street-i brókerek, szállodatulajdonosok, olajmilliomosok, feltalálók, ügyvédek, valamint egy valódi herceg is.

Gábor Zsazsa és Frédéric von Anhalt 30 évig voltak házasok (Fotó: István Bajzát)

Gábor Zsazsa születésnapján minden évben ellátogat a sírhoz az özvegye

Utolsó férje, Frédéric von Anhalt herceg és Gábor Zsazsa a színésznő haláláig kitartottak egymás mellett, habár sokan megkérdőjelezték a kapcsolatuk őszinteségét. A 30 éves frigy során a színésznő megkapta a Von Anhalt hercegné, Saxony hercegnője címet.

Gábor Zsazsa halála az egész világot megrázta, hiszen csaknem mindenhol ismerték és imádták a művésznőt. Halálának immár 9 éve, özvegye, Frédéric von Anhalt herceg azonban nem hagyja megfakulni egy pillanatra sem szerelme emlékét, és minden évben kétszer, néhai felesége születésnapján és halálának évfordulóján Budapestre látogat Gábor Zsazsa sírjához.

A 82 éves német üzletember legutóbb december 19-én járt Magyarországon, Gábor Zsazsa halálának évfordulóján, most azonban ismét ellátogatott hazánkba. Lapunk a színésznő sírjánál találkozott a herceggel, aki a mai napig őszinte szeretettel gondol legnagyobb szerelmére.

Gábor Zsazsa özvegye minden évben kilátogat a sírhoz, hogy gondozza, rajta kívül ugyanis senki nem teszi (Fotó: Bors)

Gábor Zsazsa özvegye csalódott a látvány miatt

Már egy hete itt vagyok Budapesten, és valószínűleg jövő szombatig maradok, így természetes volt, hogy most is kilátogatok Zsazsa sírjához. Karácsony előtt voltam itt utoljára, akkor letakarítottam, gyönyörűen feldíszítettem, de most mikor visszajöttem hatalmas csalódás volt, hogy megint borzasztó állapotban van, szóval ismét rendbe kell tennem

– nyilatkozta lapunknak a herceg a Fiumei úti sírkertben.