Lesújtó hír érkezett: elhunyt az Erkel Ferenc-díjas zenetörténész

Életének 92. évében elhunyt Földes Imre Erkel Ferenc-, Prima és Moholy-Nagy-díjas zenetörténész - tudatta a Zeneakadémia az MTI-vel. A szombaton elhunyt Földes Imre a magyar zenetörténet-oktatás és ismeretterjesztés nagy hatású személyisége volt - olvasható az intézmény honlapján.
Földes Imre 1934. március 8-án született Budapesten. Zongoratanulmányait a Goldmark Zeneiskolában kezdte 1943-ban, 1949 és 1955 között a budapesti Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakiskola zeneszerzés szakán tanult, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakán végzett Viski János növendékeként 1960-ban.
A Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola zenetörténet-, zeneirodalom-, zeneelmélet- és szolfézstanára volt 1961-től 1966-ig, 1961 és 2003 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézetében, az 1960-as-70-es években a Magyar Iparművészeti Főiskolán, majd 1971-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi ágazatán tanított zeneelméletet, szolfézst és zenetörténetet.
Oktatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, az Eötvös József Kollégiumban és az Országos Közművelődési Központ Karnagyi Továbbképzőjén is. A budapesti TIT József Attila Szabadegyetemén 1960-tól kezdve csaknem 60 évfolyamon keresztül tartott zenetörténeti, zeneelméleti, művelődéstörténeti előadásokat.
A Magyar Rádióban 1972 és 1977 között Magyar zeneművek, 1976 és 1981 között Mindenki zeneiskolája, 1996 és 2001 között Zenetörténet mindenkinek címmel tartott előadássorozatokat, A hét zeneműve sorozatban 25 előadása hangzott el.
Előadásokat és szakmai továbbképzéseket tartott Magyarországon és a világ számos helyén, nagy figyelmet szentelve a 20. századi zenének és a kortárs magyar szerzők munkásságának. Nyilvános beszélgetéseket folytatott magyar zeneszerzőkkel, amelyek jórészt nyomtatásban is megjelentek (Harmincasok, Metszet).
Nyugalmazását követően speciális kollégiumokat tartott, zenei-művészettörténeti tanulmányutakat szervezett és vezetett Itáliába, Németországba, valamint fesztiválokra Ausztriába és Lengyelországba.
Több tisztséget betöltött, többek között a TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat Zenei Szakosztályának elnöke, a FÉSZEK Művészklub alelnöke, majd tiszteletbeli alelnöke, a Zenetanárok Társaságának (ZETA) tiszteletbeli választmányi tagja volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.