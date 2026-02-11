Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hatalmas veszteség: elhunyt az elismert magyar zenetörténész

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 14:50
zenetörténészsomfai lászló
Életének 92. évében elhunyt Somfai László, Széchenyi-díjas zenetörténész.
Életének 92. évében, szerdán elhunyt Somfai László Széchenyi-díjas zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, Bartók Béla zenei hagyatékának neves kutatója - tudatta az MTA az MTI-vel szerdán.

Elhunyt az elismert zenetörténész / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

92 éves korában elhunyt a Széchenyi-díjas zenetörténész

Somfai László 1934-ben született Jászladányban. 1953-ban kezdte meg tanulmányait a Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán, ahol 1958-ban szerzett zenetörténész-diplomát. Pályáját az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtáránál kezdte, majd 1963-tól a Magyar Tudományos Akadémia Bartók Archívumában dolgozott. 1972-ben kinevezték az archívum vezetőjévé, 2005-ig vezette az intézményt. 1968-tól tanított a Zeneművészeti Főiskolán, ahol 1980-ban egyetemi tanárrá nevezték ki - írták az MTA közleményében.

Somfai László Bartók Béla zenei hagyatékának és forrásainak, valamint Joseph Haydn munkásságának nemzetközileg elismert kutatója volt. Tagja volt a salzburgi Központi Mozart-kutató Intézetnek és a kölni Joseph Haydn Intézetnek. 1997-2002-ben a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnöke volt. Levelező tagja volt az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémiának, valamint a Brit Akadémiának.

 

1995-ben az MTA levelező, 2004-ben pedig rendes tagjává választották. Munkásságát egyebek mellett Akadémiai Díjjal, valamint Erkel Ferenc-díjjal ismerték el. Zenetudományi munkásságáért, különös tekintettel nemzetközileg is elismert Haydn és Bartók publikációira 1999-ben Széchenyi-díjat kapott. 2015-ben a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült.

 

 

