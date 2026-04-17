Fekete Pákó ma ünnepli a születésnapját, nem hiszed el, hány éves lett – „Fáj a derekam, fáj a térdem”

Fekete Pákó, a mindig energikus, bohókás sztár legutóbb A Nagy Duett színpadán robbantott hatalmasat, ahol partnerével, Komonyi Zsuzsival együtt óriási sikert arattak, még ha a döntőbe végül nem is jutottak be. Most azonban egy nagyon komoly mérföldkőhöz érkezett az életében, amit természetesen nem is akárhogyan ünnepel.

Fekete Pákó párja afrikai menüvel és egy óriási meglepetéssel is készül a születésnapra (Fotó: Máté Krisztián)

Fekete Pákó: „Hajnalig tartó mulatság lesz”

Sokan gondolkoznak rajta, hogy Fekete Pákó hány éves lehet, most a mulatós sztár lerántotta a leplet. Óriási mérföldkőhöz érkezett, ugyanis betöltötte 50. életévét, így az ünneplésből természetesen nem lesz hiány, és az énekes már előre izgatottan készült a nagy napra, és minden adott volt, hogy minden eddiginél emlékezetesebb legyen ez a jeles nap.

Nagyon boldog vagyok a születésnapom miatt, tényleg nagyon vártam már ezt a napot. Jönnek a családtagok, érkeznek a közeli barátok is, akikkel együtt fogjuk megünnepelni, és biztos vagyok benne, hogy hatalmas hangulat lesz. A párom is készül egy nagy meglepetéssel, de erről semmit nem árult el, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Lesznek afrikai kaják is, meg magyar ételek is, szóval igazi vegyes buli lesz, eszem-iszom, dínomdánom. Nagyon bízom benne, hogy hajnalig tartó mulatság lesz, bár nem tudom, ki, meddig bírja majd

– mesélte nevetve a Borsnak Lapite Oludayo.

Fekete Pákó nagyon fiatalos külseje a jó géneknek és a rengeteg táncnak köszönhető (Fotó: Ladóczki Balázs)

Bár a család egy része messze van, mégsem marad el a köszöntés, hiszen a határokon átívelő szeretet ilyenkor is működik.

Nigériában élnek családtagok, ők nem tudnak személyesen itt lenni, de mindig felhívnak, mindig megköszöntenek, és ez nekem nagyon sokat jelent. Ilyenkor érzem igazán, hogy mennyire fontos a család, még akkor is, ha távol vagyunk egymástól

– tette hozzá.

„Az élet ötven felett kezdődik”

Pákó szerint az 50-es szám egyáltalán nem ijesztő, sőt, inkább egy új kezdetet jelent számára.

Az élet ötven felett kezdődik, ezt komolyan mondom. Most kell igazán élni, most kell élvezni mindent. Nagyon sokan nem is gondolják, hogy ötven éves vagyok, mert mindig azt mondják, hogy ugyanúgy nézek ki, mint harminc éve. Ez biztos a géneknek köszönhető, de én is teszek érte, vigyázok magamra, próbálok egészségesen élni. Bízom benne, hogy nem állok meg száz év alatt, mert még rengeteg dolgot szeretnék csinálni. Addig kell ütni a vasat, ameddig meleg

– mondta. A szavai alapján egyértelmű, hogy még mindig tele van tervekkel, energiával és lendülettel, és esze ágában sincs lelassítani.