Most jött a rendkívüli hír: összeütközött és lezuhant két helikopter, többen meghaltak – videó

Lezuhant két helikopter, miután a levegőben összeütköztek vasárnap Rio de Janeiro felett, a szerencsétlenségben legalább hatan életüket vesztették – közölte a brazil nagyváros tűzoltósága.

Lezuhant két helikopter, miután a levegőben összeütköztek vasárnap Rio de Janeiro felett Fotó: AFP

Összeütközött és lezuhant két helikopter Rio de Janeiróban, többen meghaltak

A tájékoztatás szerint a két helikopter egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhant, ahol csaknem húsz jármű kapott lángra.

Legalább hat halálos áldozatot sikerült megerősíteni, mindannyian a helikopterek legénységéhez tartoztak

– idézte a tűzoltóság közleményét az MTI.

A baleset a nyugati Recreio dos Bandeirantes elővárosban történt. A helyi televízióban megjelent felvételeken sűrű fekete füstöt és lángokban álló autókat lehetett látni az autókereskedésnél.

At least six people were killed after two helicopters collided mid-air and crashed in Rio de Janeiro, Brazil. pic.twitter.com/oZeaL7oH2M — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 14, 2026

Brazíliában az utóbbi időben több baleset is történt kisrepülőgépekkel. Legutóbb májusban Belo Horizonte városában zuhant le egy kisrepülő egy lakóháznak ütközve. Abban a szerencsétlenségben hárman vesztették életüket.