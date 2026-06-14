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Most jött a rendkívüli hír: összeütközött és lezuhant két helikopter, többen meghaltak – videó

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 18:50
lezuhantRio de Janeirohalott
Lezuhant két helikopter, miután a levegőben összeütköztek vasárnap Rio de Janeiro felett.
N.T.
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Lezuhant két helikopter, miután a levegőben összeütköztek vasárnap Rio de Janeiro felett, a szerencsétlenségben legalább hatan életüket vesztették – közölte a brazil nagyváros tűzoltósága. 

Összeütközött és lezuhant két helikopter Rio de Janeiróban, többen meghaltak
Lezuhant két helikopter, miután a levegőben összeütköztek vasárnap Rio de Janeiro felett Fotó: AFP

 Összeütközött és lezuhant két helikopter Rio de Janeiróban, többen meghaltak 

A tájékoztatás szerint a két helikopter egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhant, ahol csaknem húsz jármű kapott lángra.

Legalább hat halálos áldozatot sikerült megerősíteni, mindannyian a helikopterek legénységéhez tartoztak

– idézte a tűzoltóság közleményét az MTI.

A baleset a nyugati Recreio dos Bandeirantes elővárosban történt. A helyi televízióban megjelent felvételeken sűrű fekete füstöt és lángokban álló autókat lehetett látni az autókereskedésnél.

Brazíliában az utóbbi időben több baleset is történt kisrepülőgépekkel. Legutóbb májusban Belo Horizonte városában zuhant le egy kisrepülő egy lakóháznak ütközve. Abban a szerencsétlenségben hárman vesztették életüket.

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