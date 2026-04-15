Összeomlott az Exatlon közönségkedvenc Kihívója

Negyedik hete élnek a külvilágtól elvágva, szeretteiktől sok ezer kilométerre a sport-reality versenyzői. Mindeközben nap, mint nap megküzdenek a kőkemény akadálypályákon az Exatlon Kihívók és Bajnokok, mindezek együtt előbb-utóbb kihatnak a versenyzők teljesítményére. A közönségkedvenc Nagy Beninél ezen a héten történt meg, volt olyan nap, amikor egyetlen pontot sem tudott szerezni csapatának.
A bázis játék után kedden a Kihívók a jutalomjátékot is győzelemmel zárták, így a héten egyértelműen náluk van az előny. Az igazi téttel járó küzdelmek azonban ma este kezdődnek az Exatlon Hungary-ben, hiszen jön a végjáték első fordulója, ahol eldől, melyik férfi versenyző az, aki biztosan párbajozik pénteken. A Bajnokok eddig kettő, a Kihívók egy embert veszítettek, kérdés, hogy ezúttal melyik csapat kerül közelebb a párbajhoz. Az eredményt megjósolni lehetetlen, hiszen napról napra változik, ki, milyen formában fut a pályákon. Nagy Beninek ezen a héten eddig nem nagyon megy a játék.
„Én úgy gondolom, az Exatlon egy olyan kihívás, ahol vannak hullámvölgyek és hegyek, most megtapasztaltam azt is, milyen, amikor egy hibátlan hetet egy igencsak silány teljesítmény követ. De tanulok a hibáimból és úgy érzem, hogy ki tudom elemezni a dolgokat. Ebből okulva azon leszek, hogy azért egy stabil teljesítményt tudjak nyújtani a csapatomnak, mert továbbra is az a célunk, hogy minél tovább egyben maradjunk. És nyilván mivel nap végén ez majd egy egyéni verseny lesz, így az is a célom, hogy a saját fejlődésem is ott legyen mindig a napirenden” – mondta a Borsnak a népszerű Kihívó, akinek testvére, a korábbi exatlonos Nagy Dani a példaképe.
Korábban Beni azt is elárulta lapunknak, hogy érzi szerettei jelenlétét.
Nagyon sokat gondolok a családomra, a szeretteimre és a kedvesemre, és lehet, hogy néha-néha ez a teljesítményem rovására is tud menni. Ettől függetlenül nem szeretnék e mögé bújni és inkább táplálkozni és erősödni szeretnék abból, hogy ők nekem vannak és várnak haza. Ilyet még soha nem tapasztaltam, hogy a szeretteim, akik nagyon közel állnak hozzám és akikről napi szinten tudok, azokkal egyszer csak így elvágódik a fonal. Szóval, ez egy abszolút új tapasztalat, amire valamilyen szinten számítottam, de őszinte leszek, sokkal nehezebb, mint gondoltam, és az a baj, hogy ha leoltódnak a fények és a kamerák, akkor egyszerűen csak rájuk tudok gondolni. És ez ilyenkor egy picit a fókuszát veszti a dolog, az Exatlon. Talán ez a reggeli pályáknál jobban is érződik, amikor még nem kattan át ebből az állapotból a tudatom, de azért telnek szépen a napok és ez egyre csak jobb lesz!
