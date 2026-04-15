Összeomlott az Exatlon közönségkedvenc Kihívója

Negyedik hete élnek a külvilágtól elvágva, szeretteiktől sok ezer kilométerre a sport-reality versenyzői. Mindeközben nap, mint nap megküzdenek a kőkemény akadálypályákon az Exatlon Kihívók és Bajnokok, mindezek együtt előbb-utóbb kihatnak a versenyzők teljesítményére. A közönségkedvenc Nagy Beninél ezen a héten történt meg, volt olyan nap, amikor egyetlen pontot sem tudott szerezni csapatának.

Az Exatlon Hungary 2026 versenyzői közül Nagy Beni közönségkedvenc lett (Fotó: TV2)

Exatlon: Hullámvölgybe került Nagy Beni

A bázis játék után kedden a Kihívók a jutalomjátékot is győzelemmel zárták, így a héten egyértelműen náluk van az előny. Az igazi téttel járó küzdelmek azonban ma este kezdődnek az Exatlon Hungary-ben, hiszen jön a végjáték első fordulója, ahol eldől, melyik férfi versenyző az, aki biztosan párbajozik pénteken. A Bajnokok eddig kettő, a Kihívók egy embert veszítettek, kérdés, hogy ezúttal melyik csapat kerül közelebb a párbajhoz. Az eredményt megjósolni lehetetlen, hiszen napról napra változik, ki, milyen formában fut a pályákon. Nagy Beninek ezen a héten eddig nem nagyon megy a játék.

„Én úgy gondolom, az Exatlon egy olyan kihívás, ahol vannak hullámvölgyek és hegyek, most megtapasztaltam azt is, milyen, amikor egy hibátlan hetet egy igencsak silány teljesítmény követ. De tanulok a hibáimból és úgy érzem, hogy ki tudom elemezni a dolgokat. Ebből okulva azon leszek, hogy azért egy stabil teljesítményt tudjak nyújtani a csapatomnak, mert továbbra is az a célunk, hogy minél tovább egyben maradjunk. És nyilván mivel nap végén ez majd egy egyéni verseny lesz, így az is a célom, hogy a saját fejlődésem is ott legyen mindig a napirenden” – mondta a Borsnak a népszerű Kihívó, akinek testvére, a korábbi exatlonos Nagy Dani a példaképe.

Nagy Beni párja mindenben támogatja a Kihívót (Fotó: Facebook/Nagy Beni)

Hiányzik neki a szerelme

Korábban Beni azt is elárulta lapunknak, hogy érzi szerettei jelenlétét.