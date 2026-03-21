Az Exatlon Bajnoka elhunyt édesapja előtt tiszteleg a versenyben: "Visszük tovább az örökségét!"

Négy év kihagyás után visszatér a TV2 legendás sport-realityje, az első adást március 23-án láthatják a nézők. Az Exatlon Hungary 2026 Bajnokai és Kihívói már a mesés Dominikai Köztársaságban készülnek az első ütközetekre. A pirosak legfiatalabb versenyzője, Halász Jázmin bár még nem járt a karibi országban, de azt tudja mire számíthat odakint, mivel nővére, Halász Vivien a harmadik évadban egészen a negyedik helyig menetelt.
„Szerintem a többiektől kicsit jobban felkészültem lelkileg és fizikailag is, a testvéremnek hála” – mondta a Borsnak a fiatal sportoló, aki tavaly megvédte Európa-bajnoki címét.
Tudom, milyen nehéz lesz, de közben nagyon jó élményeket is fogok szerezni. Remélem minél tovább ott leszek, az biztos. Minden nap a szívemet-lelkemet beleteszem majd. Kitartásom lehet a legnagyobb erősségem a sportból adódóan és az is, hogy kicsit fiatalos színt hozok a többieknek, szerintem én vagyok a legfiatalabb a Bajnokok csapatában. Bízom benne, hogy majd mindenben támogatni fogjuk majd egymást, mert biztos vagyok benne, hogy lesznek mélypontok, amikor mondjuk nekem nagyon fog hiányozni nővérem, az ő támogatása, hogy nem fog a pálya mellett szurkolni, instrukciókat mondani, ahogy a versenyeimen szokott.
- mesélte a Borsnak Jázmin. Az Exatlon Hungary harmadik évadában nővére a negyedik helyen végzett azzal a Kővári Viktorral, akivel már itthon egymásba szerettek, tavaly hatalmas lagzit csaptak, amiről exkluzív fotókat mutattak a Borsban.
„Mindketten nagyon sok jó tanácsot adtak, de igazából már öt éve ezt hallgatom minden nyáron, mert mindkettőjüknek életük meghatározó része volt az Exatlon, aminek ugye a szerelmüket is köszönhetik. A legfontosabb tanácsa a testvéremnek az volt, hogy éljek meg minden pillanatot, ahogy csak lehet és ki tudja, talán rám is rám talál a szerelem”
- tette hozzá Jázmin nevetve, majd szomorú témára terelődött a szó. A Halász lányok édesapja, Halász Károly hazánk első IKO kyokushinkai ötdanos mestere 2023 január 1-én elhunyt:
Nagyon megrázott bennünket édesapám elvesztése, de szerintem mindent lát és mindent hall odafönt, szerintem most is nagyon büszke rám, biztosan most is mosolyog. Hiába nem tudja elmondani nekem, de ott van a nővéremben és bennem is, tovább él bennünk, visszük tovább az örökségét.
