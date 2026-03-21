Az Exatlon Bajnoka elhunyt édesapja előtt tiszteleg a versenyben: "Visszük tovább az örökségét!"

Négy év kihagyás után visszatér a TV2 legendás sport-realityje, az első adást március 23-án láthatják a nézők. Az Exatlon Hungary 2026 Bajnokai és Kihívói már a mesés Dominikai Köztársaságban készülnek az első ütközetekre. A pirosak legfiatalabb versenyzője, Halász Jázmin bár még nem járt a karibi országban, de azt tudja mire számíthat odakint, mivel nővére, Halász Vivien a harmadik évadban egészen a negyedik helyig menetelt.

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A sport reality idei évadának nagyon erős a mezőnye. Az Exatlon Hungary 2026 Bajnokai között több olimpikon, világbajnok is szerepel, köztük Halász Jázmin, junior-világbajnok, kilencszeres Európa bajnok, jelenleg a világranglista 5. helyezett karatékája.

„Szerintem a többiektől kicsit jobban felkészültem lelkileg és fizikailag is, a testvéremnek hála” – mondta a Borsnak a fiatal sportoló, aki tavaly megvédte Európa-bajnoki címét.

Tudom, milyen nehéz lesz, de közben nagyon jó élményeket is fogok szerezni. Remélem minél tovább ott leszek, az biztos. Minden nap a szívemet-lelkemet beleteszem majd. Kitartásom lehet a legnagyobb erősségem a sportból adódóan és az is, hogy kicsit fiatalos színt hozok a többieknek, szerintem én vagyok a legfiatalabb a Bajnokok csapatában. Bízom benne, hogy majd mindenben támogatni fogjuk majd egymást, mert biztos vagyok benne, hogy lesznek mélypontok, amikor mondjuk nekem nagyon fog hiányozni nővérem, az ő támogatása, hogy nem fog a pálya mellett szurkolni, instrukciókat mondani, ahogy a versenyeimen szokott.

- mesélte a Borsnak Jázmin. Az Exatlon Hungary harmadik évadában nővére a negyedik helyen végzett azzal a Kővári Viktorral, akivel már itthon egymásba szerettek, tavaly hatalmas lagzit csaptak, amiről exkluzív fotókat mutattak a Borsban.