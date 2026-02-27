Dubajban hódít Marozsán Fábián barátnője, észbontó bikinis fotót posztolt

Marozsán Fábián számára már az első forduló jelentette a végállomást az ATP 500-as dubaji férfi tenisztornán: a magyar játékos hiába nyerte meg az első szettet, végül 2-1-re alulmaradt Arthur Rinderknech-kel szemben. A helyszínen természetesen ott volt párja, Karvalics Eszter is, aki mint kiderült, nemcsak lelkesen szurkolt.
Karvalics Eszter személyi edzőként, táplálkozási tanácsadóként és pszichológusként is tevékenykedik, Instagram-oldalát pedig már több mint 33 ezren követik. Amióta egy párt alkot Marozsán Fábiánnal, szinte minden versenyére elkíséri, és a lelátóról buzdítja.
A napokban Dubajból jelentkezett be, ahonnan egy igazán dögös bikinis fotót osztott meg magáról a közösségi oldalán. A fotó rövid idő alatt nagy sikert aratott: több mint ezren kedvelték, és a rajongók részéről a dicsérő kommentek sem maradtak el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.