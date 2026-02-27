Dubajban hódít Marozsán Fábián barátnője, észbontó bikinis fotót posztolt

Marozsán Fábián számára már az első forduló jelentette a végállomást az ATP 500-as dubaji férfi tenisztornán: a magyar játékos hiába nyerte meg az első szettet, végül 2-1-re alulmaradt Arthur Rinderknech-kel szemben. A helyszínen természetesen ott volt párja, Karvalics Eszter is, aki mint kiderült, nemcsak lelkesen szurkolt.

Marozsán Fábián számára már az első forduló jelentette a végállomást a dubaji tenisztornán Fotó: Lintao Zhang

Marozsán Fábián barátnője bikinire vetkőzött

Karvalics Eszter személyi edzőként, táplálkozási tanácsadóként és pszichológusként is tevékenykedik, Instagram-oldalát pedig már több mint 33 ezren követik. Amióta egy párt alkot Marozsán Fábiánnal, szinte minden versenyére elkíséri, és a lelátóról buzdítja.

A napokban Dubajból jelentkezett be, ahonnan egy igazán dögös bikinis fotót osztott meg magáról a közösségi oldalán. A fotó rövid idő alatt nagy sikert aratott: több mint ezren kedvelték, és a rajongók részéről a dicsérő kommentek sem maradtak el.