Sérülten párbajozott az Exatlon Bajnoka: „Nem a lábam, hanem a szívem vitt végig”

Tegnap este sor került az Exatlon Hungary 2026-os évadának harmadik párbajára, ahol végre nem csak a Bajnokok, de a Kihívók is küzdöttek. Sőt, ezen a héten az Exatlon kiesője is a kékek közül került ki, Szabó Anikó személyében. De persze nem ez volt az egyetlen izgalom a párbajok éjszakáján, hiszen a medáljáték után Karvalics Eszter térdsérüléssel állt ki Halász Jázmin ellen. Ez azonban úgy tűnik, mit sem számított, ugyanis a nemzetközileg is elismert testépítő végül bezsebelte a győzelmet, így Jázminnak kellett megküzdenie a Kihívók párbajának vesztesével, Anikóval. Eszter most lapunknak mesélt a sérüléséről.

Az Exatlon harmadik kiesője most nem a pirosak közül került ki, Karvalics Eszter nyerte az első párbajt, majd Halász Jázmin is győzelmet aratott (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Az Exatlon versenyzői ma előbb egy medáljátékban küzdöttek meg, ahol Karvalics Eszter sírva árulta el, hogy már egy hete nincs rendben a térde, sőt fájdalomcsillapítót is be kellett vennie a futam előtt. Ennek ellenére a párbaját sikerült megnyernie.

A térdem már a párbaj előtti napokban sem volt sajnos a legjobb állapotban, ami a medáljátékon is megmutatkozott. Megmondom őszintén, egy kicsikét féltem, amikor elindultam a párbajra, hogy hogyan fogom ezt bírni, és azt gondolom, hogy nem a lábam, hanem a szívem vitt végig a párbajon

– vallotta be őszintén Eszter.

„Én nagyon-nagyon örültem, hogy ez így sikerült, és úgy gondolom, hogy amiben nyerni tudtam, az az, hogy fejben nagyon stabil maradtam és nagyon ott voltam lélekben is. Megkönnyebbültem, mert bizonyítottam egy hatalmasat saját magamnak, hogy igenis képes vagyok arra, amit elhatározok és kitalálok magamnak, és örültem annak is, hogy így a térdemmel nem kellett még több futamot futnom” – folytatta.

Az Exatlon Hungary versenyzői számára egyre keményebb a harc, Karvalics Eszternek most sérülten kellett párbajoznia (Fotó: TV2)

Az Exatlon Karvalics Eszternek egy bizonyítási lehetőség

A naturál testépítő olimpikon azt is bevallotta, hogy valójában azért jelentkezett a műsorba, mert önmagának is szeretne bizonyítani, és ehhez a párbajgyőzelem óriási löketet adott.

Azt érzem, hogy ez a győzelem nagyon nagy motivációt és erőt ad. Ahogy mondtam, hatalmasat sikerült bizonyítanom magamnak ezzel az egésszel. Többek között azért is jöttem ebbe a műsorba, hogy saját magamnak megmutassam, a még valahol bennem lévő elveszett kis anorexiás kislánynak, hogy bárkiből lehet bármi, hogyha eléggé elhatározza magát

– mondta ki az igazat.