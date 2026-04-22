Esztergályos Cecília a 6. házasságáról: „A férjem szentül hiszi, ha előbb találkozunk, rég elváltunk volna”

Esztergályos Cecília, Kossuth-, és Jászai Mari díjas színésznő a nyolcadik ikszet tapossa, mégis olyan energia sugárzik belőle, hogy azt a fiatalabb korosztály is megirigyelheti. Esztergályos Cecília férje, Fonyódi Péter 40 éve rabja a mindig harsány művésznőnek. Azt mondja, a hosszú házasság titka az elfogadásban rejlik.

Esztergályos Cecília balettművészként diplomázott, majd ezt követően jelentkezett a színművészeti főiskolára

Jelenleg hat darabban játszik, egy héten hat napot munkával tölt

A Kossuth-díj mellett számos kitüntetéssel büszkélkedhet

Alkotói vágya a festészet és a kerámiázás kapcsán is megmutatkozik

Fonyódi Péter a hatodik férje. Esztergályos Cecília férjei között volt művész és civil egyaránt.

Esztergályos Cecília és férje, Fonyódi Péter 40 élnek boldog házasságban

Fotó: hot! magazin/Tumbász Hédi

Esztergályos Cecília: „Akit szeretek, azzal mindent meg tudok beszélni”

Olyan erő sugárzik belőle, hogy az ember óhatatlanul is esetlennek, teszetoszának érzi magát mellette. Mindig is ilyen volt. Képtelen leállni, nem akar tudomást venni sok mindenről. Honnan ez az erő?

„Nem vagyok mindig jókedvű, de a Jóistentől megkaptam azt a lehetőséget, hogy tudjak örülni a legkisebb örömforrásnak is” – kezdi Esztergályos Cecília. „Aki állandóan jókedvű, az nem normális vagy nincs minden rendben nála! Hiszek abban, hogy amikor az ember tévútra téved, akkor Isten ad egy lehetőséget vagy kettőt, esetleg hármat és akkor meg kell próbálni élni ezekkel.”

Kicsit az az érzése az embernek, hogy a művésznő számára a kor nem több, mint egy mentsvár, egy kifogás, ha arra van szüksége. Legendás a terhelhetősége, az, ahogyan veszi az élet akadályait.

Gyerek vagyok. A lelkem gyereklélek. Tudok örülni apró dolgoknak is. Reggel bekopogtattam Péterhez a fürdőszobába. Amikor válaszolt, úgy éreztem, hogy nincs jó kedve. »Semmi« – válaszoltam neki –, csak azt akarom mondani, hogy szeretlek! Minden reggel újra és újra beleszeretek!

„Hát ezt egy normális ember nem mondja 83 éves korában, amikor 40 éve él együtt valakivel! De én így érzem, és boldog vagyok, hogy kimondhatom. Soha nem tudnék úgy élni, hogy ne mondjam ki azt, ami bennem van. És az sem érdekel, hogy ezzel kit sértek meg, hiszen csak őszinte vagyok. Akit szeretek, azzal mindent meg tudok beszélni. Még azt is, ha hibát követek el. Nemegyszer előfordult, hogy elgondolkodtam azon, amit mondtam, majd felhívtam a másikat, hogy elmondjam neki, hogy »Bocs, ne haragudj, nem úgy akartam!«”