„Olyan gyenge lettem, mint a harmat” – súlyos fertőzést kapott Esztergályos Cecília

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 07:30
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő szerint a legfontosabb, hogy egészség legyen. Eddig Esztergályos Cecília nem beszélt róla, de volt egy komoly bakteriális fertőzése, amely miatt meggyengült.
A Duna élő adásában köszöntötték születésnapján a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt, aki munka iránti szenvedélyéről, az ünnepek jelentőségéről és az egészség fontosságáról is beszélt a Családi kör című műsor vendégeként. Esztergályos Cecília megosztotta azt is, miért kellett felhagynia legkedvesebb elfoglaltságával, a szobrászkodással, amelyet csak nyáron tervez majd folytatni.

Esztergályos Cecília fertőzéstől szenvedett, de ma már jól van 
Fotó: Kunos Attila

Szeretek dolgozni, játszani és élni 

– kezdte Esztergályos Cecília. Mint mondta, számára a színház ma is mindennapi öröm és fegyelem kérdése. A 2025-ös évre hálával tekint vissza: hat darabban játszott, négyben főszerepet, amit óriási megtiszteltetésnek élt meg.

Nem mindig érzem úgy, hogy bírom, de minden nap gyakorlok. Imádom mondani a szövegemet, és nem megyek úgy előadásra, hogy ne vettem volna át. Az uram segít engem, mert hajlamos vagyok csibészkedni, nem mondom végig, mondván, én azt már tudom, de nem engedi, hogy lazsáljak 

– tette hozzá a színművész. Mosolyogva mesélte, hogy férje, Fonyódi Péter szeretetteljes gondoskodása születésnapja reggelén is megörvendeztette: már éjjel odakészítette az ajándékát, „mint a Jézuska”, így amikor a művésznő hajnal ötkor felébredt, már ott várta a meglepetés.

Esztergályos Cecília a főváros és egy erdő szélén él
Fotó: Móricz István

Esztergályos Cecília betegsége visszavetette egy időre 

Esztergályos Cecília elárulta, hogy szenvedélyét, a szobrászkodást egy ideje kénytelen hanyagolni egy súlyos bakteriális fertőzés miatt. 

A legfontosabb, hogy az egészség legyen a topon. Nem beszéltem róla, de volt egy őrületes bakteriális fertőzésem, ami azzal járt, hogy olyan gyenge lettem, mint a harmat. Nyáron lesz emiatt legközelebb szobrászat 

– jegyezte meg. Hozzátette, mivel már négyszer operálták a csípőjét, ezért visszavett a rá jellemző lendületből, ebben a hideg időben még inkább óvatosan mozog. 

A színésznő, aki gondosan megtervezte már saját temetését is, egy kilométerre lakik a fővárostól, erdőszéli házban, ahonnan a nagy hó, fagy, ónos eső idején nem könnyű bejutni a városba, erről a Metropolnak mesélt nemrég. 

 

 

