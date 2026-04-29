KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Életét kockáztatta a gyermekéért, most intenzív osztályon kezelik az édesanyát

intenzív osztály
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 18:10
vízbe eséstűzoltó
Habozás nélkül ugrott a vízbe. Életét kockáztatta, hogy megmentse gyermekét.

Életét kockáztatta gyermekéért egy édesanya, aki habozás nélkül ugrott a folyóba. A gyermek egy játszótérről szaladt a vízhez, ahova végül beleesett. Az édesanya intenzív osztályon fekszik a súlyos állapota miatt.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kedden délután megrázó jelenetek játszódtak le a németországi Lauffen városában, egy édesanya a saját életét kockáztatva a folyóba ugrott, hogy megmentse két éves gyermekének az életét - közölte a német BILD szerdán. Mint írták egy játszótérről szaladt a kisfiú a Neckar folyó felé, majd a vízbe esett. Az édesanyja azonnal utána ugrott, hogy kimentse a gyermekét.

A megrázó pillanatokat egy közelben tartózkodó férfi is észrevette, és azonnal közbelépett: sikerült a gyermeket kihúznia a vízből, az édesanyát azonban a sodrás elragadta, az ő mentése nehezebbé vált. 

A tűzoltók csónakkal találtak rá az édesanyára, aki kiemeltek a vízből, érte mentőhelikopter érkezett a helyszínre. A kisgyermek állapota stabil, az édesanyja azonban súlyos állapotban van, intenzív osztályon kezelik - írta a BILD.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
