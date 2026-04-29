Életét kockáztatta a gyermekéért, most intenzív osztályon kezelik az édesanyát

Életét kockáztatta gyermekéért egy édesanya, aki habozás nélkül ugrott a folyóba. A gyermek egy játszótérről szaladt a vízhez, ahova végül beleesett. Az édesanya intenzív osztályon fekszik a súlyos állapota miatt.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kedden délután megrázó jelenetek játszódtak le a németországi Lauffen városában, egy édesanya a saját életét kockáztatva a folyóba ugrott, hogy megmentse két éves gyermekének az életét - közölte a német BILD szerdán. Mint írták egy játszótérről szaladt a kisfiú a Neckar folyó felé, majd a vízbe esett. Az édesanyja azonnal utána ugrott, hogy kimentse a gyermekét.

A kisfiú stabil állapotban van

A megrázó pillanatokat egy közelben tartózkodó férfi is észrevette, és azonnal közbelépett: sikerült a gyermeket kihúznia a vízből, az édesanyát azonban a sodrás elragadta, az ő mentése nehezebbé vált.

A tűzoltók csónakkal találtak rá az édesanyára, aki kiemeltek a vízből, érte mentőhelikopter érkezett a helyszínre. A kisgyermek állapota stabil, az édesanyja azonban súlyos állapotban van, intenzív osztályon kezelik - írta a BILD.