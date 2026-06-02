Hangos ütközés rázta meg az V. kerületet: Rohantak a mentők Budapest belvárosába

Összeütközött két személyautó Budapest V. kerületében, a Jane Haining rakparton, az Eötvös térnél.
A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek következtében hűtőfolyadék került az úttestre. A raj ezt felitatja. A karambolhoz a mentőket is riasztották - írja a katasztrófavédelem.
