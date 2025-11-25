Kifakadt a rosszindulatú emberek miatt Emilio!

A pénteki nagy napon nem csupán az esküvő okozott meglepetést a rajongóknak, mivel egy nagy bejelentést tett Emilio lánya. A menyasszony ott árulta el, hogy újdonsült férjével gyermeket várnak. A sok boldog pillanat után gyorsan visszaestek a szürke hétköznapokba és egyből szembe találták magukat az internet népével és a velük járó rosszindulattal.

Óriási lagzit tartott Emilio és Tina a nagylányuknak (Fotó: Bors)

A szülők úgy érezték, jobb lenne tiszta vizet önteni a pohárba, amit lapunknak meg is tettek.

Nálunk nincsen olyan, hogy az enyém vagy a tiéd. Mindkettőnknek van egy előélete, mivel nekem is és Tinának is van előző házasságból gyermeke. Soha nem tagadtuk ezt

– mesélte Emilio reagálva a gyűlölködő kommentekre.

Emilio lányaként tekint kis Tinára

Nyolc éves kora óta együtt neveljük és amikor a mamánál laktunk, akkor is mi felügyeltük őt. Természetesen a mama is sokat segített, mivel egy fedél alatt éltünk, de ez semmit nem vesz el tőlünk. Ő a mi közös kislányunk

– árulta el Tina. A családnak olyan időszaka is volt az életükben, amikor a mamával, azaz Bangó Margittal éltek közösen.

Nagyon jó a kapcsolat Emilio és kis Tina között (Fotó: Bors)

Emilio és Tina közösségi oldalukon is kifakadtak, mivel úgy érzik, az emberek átléptek egy határt, amit senkinek nem szabadott volna.

A mi ajtónk MINDENKI előtt nyitva áll, de azt már Ő dönti el, bejön-e rajta vagy sem! De nehogy már egy vadidegen, aki az életünkről semmit sem tud, számon merjen kérni minket, hogy ki volt ott és ki nem, és ki kivel milyen viszonyban van! Mit tudtok ti a mi életünkről? Érzéketlen, okoskodó, gyűlölködő mocskos emberek mernek a szájukra venni itt mindenkit?

– írta Facebook-posztjában a sztárpáros.

Egy ember holléte kifejezetten érdekelte az embereket

Az, hogy a Tina "biológiai" apja miért nem volt ott, arra a választ nála kell keresni, Ő meg számoljon el a saját lelkiismeretével! Itt mindenki jobban tudja osztani az észt, meg megmondani a tutit, meg számon kérni?

– válaszolta a rengeteg támadó üzenetre a házaspár, amiket lányuk esküvője után kaptak.