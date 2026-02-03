Emilio hírt adott Bangó Margitról: „Most szeretetre, imára van szüksége ”

Bangó Margit hosszú hónapok óta kórházi ellátásra szorul, és jelenleg is az életéért küzd. A művésznő korábban már két alkalommal felülkerekedett a daganatos betegségen, az elmúlt évek során pedig több operáción és kemoterápiás kezelésen esett át. Most is kórházi ágyhoz kötve gyógyul, és családja – dédunokája, Tina elmondása szerint – jelenleg leginkább az őszinte imákban látja a legnagyobb erőt.

Margit nem tudott részt venni imádott unokája esküvőjén sem, ami mély fájdalmat okozott a családnak. Szerettei minden erejükkel mellette állnak, és a közösség támogatása is fontos szerepet játszik a felépülésében. A mulatós zene koronázatlan királynőjének állapotával kapcsolatban sajnálatos módon sok álhír is terjed.

Emiliónak és családjának ebből lett elege és tiszta vizet öntöttek a pohárba a közösségi oldalán. Kedd este a Tények Plusz műsorának fognak egy exkluzív interjút adni, amiben először és utoljára fognak beszámolni Bangó Margit állapotával kapcsolatban. Előzetesen pedig Emilio és Tina azt kérte, senki se találgasson, ne pletykáljanak Bangó Margitnak ugyanis szeretetre és imádságra van most a legnagyobb szüksége.

