Leszakította a felsővezetéket a tehervonat: A MÁV közleményt adott ki

Hosszabb menetidőre kell számítani a miskolci vasútvonalon, mert keddre virradó éjjel egy tehervonat mozdonyának áramszedője megsérült, és egy mintegy 300 méteres szakaszon leszakította a felsővezetéket - közölte a Mávinform a honlapján.
Vámosgyörk és Füzesabony között a személyvonatok nem közlekednek, helyettük az egri Agria InterRégió szerelvények állnak meg. Vámosgyörk és Ludas között azonban ezek is csak egy vágányon járnak.
A helyreállításig a miskolci fővonalon meghosszabbodhat az InterCity és az Agria InterRégió vonatok menetideje - írja az MTI.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.