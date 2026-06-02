Leszakította a felsővezetéket a tehervonat: A MÁV közleményt adott ki

Hosszabb menetidőre kell számítani a miskolci vasútvonalon, mert keddre virradó éjjel egy tehervonat mozdonyának áramszedője megsérült, és egy mintegy 300 méteres szakaszon leszakította a felsővezetéket - közölte a Mávinform a honlapján.

Vámosgyörk és Füzesabony között a személyvonatok nem közlekednek, helyettük az egri Agria InterRégió szerelvények állnak meg. Vámosgyörk és Ludas között azonban ezek is csak egy vágányon járnak.

A helyreállításig a miskolci fővonalon meghosszabbodhat az InterCity és az Agria InterRégió vonatok menetideje - írja az MTI.