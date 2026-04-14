Ennyit ér egy emberélet? Kiderült, mennyi kártérítést kaphat Dudás Miki családja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 16:50
Ma először állt bíróság elé az a hat ember, akik ellen halált okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség a kajakos édesapjának ügyében. Dudás Miki édesanyja összeomlott, nem tudott ott lenni a tárgyaláson, egyedül ügyvédjük képviselte a családot. Dr. Dénes-Deme Tamás a Borsnak elárulta, milyen kártérítésre lehet számítani.
Nem csak lelkileg, egzisztenciálisan is megrendítette a kajakos családját édesapjának tragédiája. Dudás Miki apukájának ügyében ma volt az első tárgyalás, hat vádlott állt bíróság elé, akik közül kettőre letöltendő börtönbüntetést, a többiekre pedig felfüggesztett szabadságvesztést kért az ügyészség. A néhai sportoló lett volna a koronatanú, halála után édesanyjának kellett volna elmennie, de őt annyira megviselték a történtek, hogy nem jelent meg.

Dudás Miki legnagyobb szurkolói a családtagjai voltak.
Dudás Miki édesapja, édesanyja és testvére mindig ott volt a kajakos versenyein
Egy év alatt két tragédia volt Dudás Miki családjában

  • A kajakos édesapjára 2024-ben hatan rátámadtak, kómába került, fél évvel később elhunyt
  • Dudás Miki nagyon várta, hogy a bíróságon szembenézzen a hat vádlottal
  • A sportoló nem érte meg a tárgyalást, január 5-én holtan találták lakásában
  • Ma, 35. születésnapján álltak először bíróság elé édesapjának támadói

Dudás Miki édesanyja nem jelent meg a tárgyaláson

Egy pillanat alatt tört össze a sportoló családjának élete, amikor 2024. augusztus 30-án édesapját egy benzinkúton brutális támadás érte. Dudás Miki rokkant nyugdíjas apukája egy ütéstől elesett és úgy beverte a fejét, hogy betört a koponyája, kómába esett, amiből soha nem ébredt fel, fél évvel később örökre lehunyta a szemét. Idén februárban emeltek vádat a támadók ellen, halált okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt, ma pedig, a sors kegyetlen játéka során, Dudás Miki születésnapján volt az első tárgyalás. S bár eredetileg az olimpikon édesanyja, Dudásné Magyar Klári részt vett volna rajta, végül nem jelent meg, mert teljesen összeomlott.

Dudás Miki édesapjának tárgyalásán Dr. Dénes-Deme Tamás képvislete a családot.
Dudás Miki családját Dr. Dénes-Deme Tamás képviseli
A családfő halála egzisztenciálisan is megviselte a családot, polgári jogi igényletet terjesztettem elő a tárgyaláson a bíróság felhívására, ez nem vagyoni kártérítés” – mondta a tárgyalás után Dudás Miki családjának ügyvédje, Dr. Dénes-Deme Tamás.

Az elhunyt István esetében nem tudunk olyan jövedelemkiesést számlákkal leigazolni, hogy a halálával mennyi kiesés volt. De elvitathatatlan, hogy ebből az eseménysorból kifolyólag hunyt el Dudás István, ami miatt a hat ember bíróság elé állt. A családnak ez a nem vagyoni kártérítés 25 millió forint lenne, ami a bírósági gyakorlat ismeretében álláspontom szerint egy teljesen reális összeg. A bíróság fog erről dönteni, hogy jelen perben ítéli meg polgárjogi igényünket, vagy egyéb útra tereli, ami a polgári peres eljárás. De ez majd csak az ítélethozatalkor fog kiderülni, ha és amennyiben elítélik a vádlottakat az ügyben. Ha így lesz, ezt az összeget a vádlottaknak kell majd megfizetniük a családnak!

Április 14-én lenne 35 éves Dudás Miki Január 5-én egy tragédia rázta meg az országot. Dudás Mikit holtan találták a 18. kerületi otthonában. A hírek szerint a párja Szigligeti Ivett talált rá. A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt azóta is nyomoz az ügyben. A világbajnok kajakozó halála felfoghatatlan, főleg, hogy nagyon fiatalon, 34 évesen ment el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu