Ennyit ér egy emberélet? Kiderült, mennyi kártérítést kaphat Dudás Miki családja

Nem csak lelkileg, egzisztenciálisan is megrendítette a kajakos családját édesapjának tragédiája. Dudás Miki apukájának ügyében ma volt az első tárgyalás, hat vádlott állt bíróság elé, akik közül kettőre letöltendő börtönbüntetést, a többiekre pedig felfüggesztett szabadságvesztést kért az ügyészség. A néhai sportoló lett volna a koronatanú, halála után édesanyjának kellett volna elmennie, de őt annyira megviselték a történtek, hogy nem jelent meg.

Dudás Miki édesapja, édesanyja és testvére mindig ott volt a kajakos versenyein

(Fotó: MW archív)

Egy év alatt két tragédia volt Dudás Miki családjában

A kajakos édesapjára 2024-ben hatan rátámadtak, kómába került, fél évvel később elhunyt

Dudás Miki nagyon várta, hogy a bíróságon szembenézzen a hat vádlottal

A sportoló nem érte meg a tárgyalást, január 5-én holtan találták lakásában

Ma, 35. születésnapján álltak először bíróság elé édesapjának támadói

Dudás Miki édesanyja nem jelent meg a tárgyaláson

Egy pillanat alatt tört össze a sportoló családjának élete, amikor 2024. augusztus 30-án édesapját egy benzinkúton brutális támadás érte. Dudás Miki rokkant nyugdíjas apukája egy ütéstől elesett és úgy beverte a fejét, hogy betört a koponyája, kómába esett, amiből soha nem ébredt fel, fél évvel később örökre lehunyta a szemét. Idén februárban emeltek vádat a támadók ellen, halált okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt, ma pedig, a sors kegyetlen játéka során, Dudás Miki születésnapján volt az első tárgyalás. S bár eredetileg az olimpikon édesanyja, Dudásné Magyar Klári részt vett volna rajta, végül nem jelent meg, mert teljesen összeomlott.

Dudás Miki családját Dr. Dénes-Deme Tamás képviseli

(Fotó: MEDIAWORKS)

„A családfő halála egzisztenciálisan is megviselte a családot, polgári jogi igényletet terjesztettem elő a tárgyaláson a bíróság felhívására, ez nem vagyoni kártérítés” – mondta a tárgyalás után Dudás Miki családjának ügyvédje, Dr. Dénes-Deme Tamás.

Az elhunyt István esetében nem tudunk olyan jövedelemkiesést számlákkal leigazolni, hogy a halálával mennyi kiesés volt. De elvitathatatlan, hogy ebből az eseménysorból kifolyólag hunyt el Dudás István, ami miatt a hat ember bíróság elé állt. A családnak ez a nem vagyoni kártérítés 25 millió forint lenne, ami a bírósági gyakorlat ismeretében álláspontom szerint egy teljesen reális összeg. A bíróság fog erről dönteni, hogy jelen perben ítéli meg polgárjogi igényünket, vagy egyéb útra tereli, ami a polgári peres eljárás. De ez majd csak az ítélethozatalkor fog kiderülni, ha és amennyiben elítélik a vádlottakat az ügyben. Ha így lesz, ezt az összeget a vádlottaknak kell majd megfizetniük a családnak!