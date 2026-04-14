Rosszul lett Dudás Miki édesanyja, nem jelent meg néhai férje támadóinak tárgyalásán

Kegyetlen a sors: épp elhunyt fia születésnapján kellett volna Dudás Miki édesanyjának néhai férje támadói szemébe néznie a bíróságon.

Dudás Miki szűk egy évvel édesapja után vesztette életét

Dudás Miki nem érhette meg a napot, amikor apja támadói bíróság elé állnak

Mint arról a Bors részletesen beszámolt, 2024. augusztus végén hatan támadtak rá a világbajnok kajakos apukájára egy benzinkúton. Dudás Miki édesapja egy ütéstől elesett, fejét beverte a betonba, azonnal kómába esett. Tavaly február 2-án Dudás István belehalt sérüléseibe. Fia bízott benne, hogy igazságot szolgáltatnak édesapjának a bíróságon, ezt azonban ő már nem érhette meg: idén január 5-én holtan találták a lakásában. Az ügyben a nyomozás jelenleg is tart.

Az előkészítő tárgyalás reggel kilenckor vette kezdetét, melyen annak a hat férfinak kell felelnie tetteiért, akik a kajakos édesapjának halálával kapcsolatba hozhatók.

Az eredeti tervek szerint Dudás Miki édesanyja is jelen lett volna, azonban ma reggel rosszul lett, így végül nem jelent meg. A Dudás családot ügyvédjük képviseli.

A hat vádlott és jogi képviseletük megjelent. Csoportosan elkövetett garázdaság bűntette a vád ellenük. A harmadrendű vádlottnak - aki a később végzetesnek bizonyuló ütést bevitte - halált okozó testi sértés miatt kell felelnie.

Az elsőrendű vádlott két évet, a harmadrendű vádlottra hat év börtönt és hat év közügyektől eltiltás kérnek. A Dudás család ügyvédje 25 millió forint nem vagyoni kártérítést kér.

