Eljött a nehéz nap: Dudás Miki édesanyja szembenéz férje támadóival

Ma áll először bíróság elé áll az a hat férfi, akiknek halált okozó testi sértés miatt kell felelniük a kajakos édesapjának halála ügyében. Dudás Miki alig várta a napot, hogy szembenézzen a támadókkal, akik egész családjának életét tönkretették. Ám a sportoló váratlan halála után a gyásztól összeomló anyukájának, Klárinak kell megbirkóznia a fájdalommal, amit a tárgyalás során újra kifakadó sebek fokoznak.

Dudás Miki halála sokkolta az országot (Fotó: Mediaworks)

Bíróság elé állnak Dudás Miki apukájának támadói

Mint arról korábban mi is írtunk, 2024. augusztus végén hatan támadtak rá a világbajnok kajakos apukájára egy benzinkúton. Dudás Miki édesapja egy ütéstől elesett, fejét beverte a betonba, azonnal kómába esett. Családtagjai felváltva látogatták, több életmentő műtéten átesett, de tavaly február 2-án Dudás István belehalt sérüléseibe. Fia sosem tudta feldolgozni, hogy ilyen kegyetlenül elvették tőle rajongással szeretett szülőjét, a szerettein kívül az éltette, hogy szembenézzen a támadókkal a bíróságon, ahol bízott benne, hogy igazságot szolgáltatnak édesapjának.

Alig várom, hogy a szemükbe nézzek, de ezzel csak én vagyok így szerintem a családból. Édesanyám csak még jobban összetörik majd, de én várom a pillanatot, hogy mit látok majd a tekintetükben. Forr bennem a düh, tönkretették egy egész család életét lelkileg és minden szempontból. Anyagilag is! Mintegy 30 millió forintos mínuszban vagyunk, ezt ki fizeti meg nekünk? Már egy üzletet vissza kellett adjunk, mert nem bírtuk anyuval csinálni. Apu volt mindig a családfenntartó, édesanyám nélküle nem bírja… Én álmodom a támadók arcával, tudom mind a hat nevét, még ha az éjszaka közepén keltenek is fel. De bízom benne, hogy az igazság győz és a bűnösök elnyerik büntetésüket, nem lehet másképpen. Persze, ez nem adja vissza apát, de mégis a lelkünk egy kis nyugalomra lelne!

- nyilatkozta korábban a Borsnak Dudás Miki, aki már nem érhette meg a napot, hiszen tragikus hirtelenséggel január 5-én ő is elhunyt.

Dudás Miki halála után édesanyja megy a tárgyalásra

A sportoló, aki haláláig hallotta a fejében a hangot, amint édesapja koponyája betört, koronatanú lett volna édesapja ügyében, mivel a helyszínen volt. A támadók közül két személyre letöltendő börtönbüntetést, négyre pedig felfüggesztett szabadságvesztést kértek.