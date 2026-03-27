Dopeman nem kertelt: Ukrajna energetikai háborút vív Magyarországgal szemben, erőszakosan akar pozíciókat szerezni

A magyar kormány nem teketóriázott: miután Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, hazánk egy logikus, de fájdalmas válaszlépéssel vágott vissza. A földgázexport stopjának a terve nagy visszhangot keltett, ahogy a választásokba beavatkozó ukrán ügynökök híre is. Az események sodrában a népszerű rapper és véleményvezér, Dopeman, azaz Pityinger László is megszólalt: a tőle megszokott nyers stílusban vette védelmébe a magyar kormány döntését, és kőkeményen kritizálta az ukrán vezetést, valamint a mögöttük álló brüsszeli köröket.

Dopeman Ukrajna és az őket segítő Európai Unió destruktív oldalára hívta fel a figyelmet (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman Magyarország válaszával messzemenőkig egyetért

A magyar kormány határozott válaszlépést tett az ukrán olajblokádra és a Barátság kőolajvezeték körüli feszültségre. Orbán Viktor bejelentése szerint a kabinet megtárgyalta a Magyarországról Ukrajnába irányuló földgázszállítások leállítását. Ez a döntés azért volt rendkívül súlyos, mert 2025 végére hazánk vált Ukrajna elsődleges gázforrásává, az importjuk csaknem 50 százalékát biztosítva. A szakértők szerint a „VIP Bereg” ponton átáramló napi 8-9 millió köbméternyi gáz kiesése megoldhatatlan feladat elé állította Kijevet, főleg úgy, hogy a saját tárolóik töltöttsége kritikus szintre süllyedt. A kialakult helyzetre Dopeman is reagált. A rapper nem finomkodott, szerinte Ukrajna nyílt energetikai háborút indított ellenünk:

Teljesen jogos volt ez a lépés a részünkről, teljes mértékben támogatom. Ukrajna egy energetikai háborút vív Magyarországgal szemben, erőszakosan akar pozíciókat szerezni. Nehogy már mi legyünk sarokba szorítva, mi vagyunk NATO- és EU-tagok, könyörgöm! Álljon már meg a menet! Ha annyira be akarták őket venni, meg fegyverezni, akkor meg lehetett nézni, hogyan viselkedtek már akkor, amikor még nem is voltak tagjai az Uniónak. Vajon hogy fognak, ha bent lesznek?

– tette fel a költői kérdést a zenész.

Az ominózus pénzszállításról ne is beszéljünk

Dopeman szerint a háttérben súlyos korrupciós folyamatok zajlanak, és a háború árnyékában hatalmas összegeket „mentenek ki” az országból, amihez a nyugati elit is asszisztál:

Véget ért már a meséjük, ez már csak nyüglődés. Pénzeket vittek keresztbe-kasul, korrumpálták az ukrán vezetőket és az elnököt, az európai vezetőknek meg ment a visszaosztás ebből. Képtelen beszélgetések mentek, hogy bankközi forgalmat állított meg a magyar kormány, amikor hurcolták a szemmel látható összeget. Hagyjuk már, hogy ez normális tranzakció volt! Aranytömböket szállítottak, kiveszik a pénzt az országból, míg a háború alatt lehet még, aztán perceken belül bedől majd az egész....

– fejtette ki Dopeman. A zenész véleménye szerint a brüsszeli bürokrácia is érintett volt, ami szintén felháborító.