Dopeman nem kertelt: Ukrajna energetikai háborút vív Magyarországgal szemben, erőszakosan akar pozíciókat szerezni

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 08:05
A magyar kormány gázstoppal válaszolt az ukrán olajblokádra. Az események kapcsán a népszerű rapper, Dopeman is megszólalt, aki szerint ideje volt megállítani az energetikai zsarolást és az európai pénzszivattyút.
A magyar kormány nem teketóriázott: miután Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, hazánk egy logikus, de fájdalmas válaszlépéssel vágott vissza. A földgázexport stopjának a terve nagy visszhangot keltett, ahogy a választásokba beavatkozó ukrán ügynökök híre is. Az események sodrában a népszerű rapper és véleményvezér, Dopeman, azaz Pityinger László is megszólalt: a tőle megszokott nyers stílusban vette védelmébe a magyar kormány döntését, és kőkeményen  kritizálta az ukrán vezetést, valamint a mögöttük álló brüsszeli köröket.

Dopeman Ukrajna és az őket segítő Európai Unió destruktív oldalára hívta fel a figyelmet

Dopeman Magyarország válaszával messzemenőkig egyetért

A magyar kormány határozott válaszlépést tett az ukrán olajblokádra és a Barátság kőolajvezeték körüli feszültségre. Orbán Viktor bejelentése szerint a kabinet megtárgyalta a Magyarországról Ukrajnába irányuló földgázszállítások leállítását. Ez a döntés azért volt rendkívül súlyos, mert 2025 végére hazánk vált Ukrajna elsődleges gázforrásává, az importjuk csaknem 50 százalékát biztosítva. A szakértők szerint a „VIP Bereg” ponton átáramló napi 8-9 millió köbméternyi gáz kiesése megoldhatatlan feladat elé állította Kijevet, főleg úgy, hogy a saját tárolóik töltöttsége kritikus szintre süllyedt. A kialakult helyzetre Dopeman is reagált. A rapper nem finomkodott, szerinte Ukrajna nyílt energetikai háborút indított ellenünk:

Teljesen jogos volt ez a lépés a részünkről, teljes mértékben támogatom. Ukrajna egy energetikai háborút vív Magyarországgal szemben, erőszakosan akar pozíciókat szerezni. Nehogy már mi legyünk sarokba szorítva, mi vagyunk NATO- és EU-tagok, könyörgöm! Álljon már meg a menet! Ha annyira be akarták őket venni, meg fegyverezni, akkor meg lehetett nézni, hogyan viselkedtek már akkor, amikor még nem is voltak tagjai az Uniónak. Vajon hogy fognak, ha bent lesznek?

 – tette fel a költői kérdést a zenész.

Az ominózus pénzszállításról ne is beszéljünk

Dopeman szerint a háttérben súlyos korrupciós folyamatok zajlanak, és a háború árnyékában hatalmas összegeket „mentenek ki” az országból, amihez a nyugati elit is asszisztál:

Véget ért már a meséjük, ez már csak nyüglődés. Pénzeket vittek keresztbe-kasul, korrumpálták az ukrán vezetőket és az elnököt, az európai vezetőknek meg ment a visszaosztás ebből. Képtelen beszélgetések mentek, hogy bankközi forgalmat állított meg a magyar kormány, amikor hurcolták a szemmel látható összeget. Hagyjuk már, hogy ez normális tranzakció volt! Aranytömböket szállítottak, kiveszik a pénzt az országból, míg a háború alatt lehet még, aztán perceken belül bedől majd az egész....

– fejtette ki Dopeman. A zenész véleménye szerint a brüsszeli bürokrácia is érintett volt, ami szintén felháborító.

Sorsdöntő napok előtt áll az ország

A feszültség nemcsak az energetikai fronton nőtt. Orbán Viktor Facebookon figyelmeztetett a „tiszás ügynökbotrányra”, amely szerint külföldi szervek a Tisza Párton keresztül próbálták befolyásolni a magyar választásokat. A miniszterelnök állítása szerint ezek a csoportok még a külügyminiszter lehallgatásától sem riadtak vissza. A földgáz szállításának a leállítása tehát nem csupán gazdasági, hanem kemény politikai üzenet is volt részünkről: a kormány nem hagyja, hogy Brüsszel beleszóljon Magyarország életébe, mert bizony Magyarország a magyaroké, ahogy Dopeman is hangsúlyozta a beszélgetésünk végén.

 

