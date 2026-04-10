Dióssy Klári megrázó vallomása rákbetegségéről: „Éreztem, hogy baj van”

Különleges időpontban tért vissza a képernyőre Dióssy Klári, aki hosszú éveken át volt a Ridikül meghatározó arca, majd a Kossuth Rádióban folytatta pályáját. A népszerű műsorvezetőt április 10-én, a Nemzeti Rákellenes Napon láthatták a nézők a Dunán, ráadásul nem is akármilyen témával. Egy olyan történetet osztott meg, amelyről eddig nem beszélt nyilvánosan.
Dióssy Klári életének elmúlt évei óriási küzdelmek közepette teltek. Miután sok évvel ezelőtt kislányát veszítette el leukémia miatt, most saját egészségéért kellett harcba szállnia. A műsorban most kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, hogyan kezdődött minden.
Nálam emlődaganatról beszélünk. Mielőtt bármit észleltem, az előző hónapokban éreztem egy lelki terhet, ami jelezhette, hogy lesz valami baj, ugyanis szerintem a lélek jelez. 2025. április 1-je volt, amikor az orvos megállapította valóban a diagnózist. Amikor szembesül az ember, hogy baj van, és hogy valószínűleg egy rosszindulatú daganatról van szó, akkor azt még mindig nem tudja, hogy ez csak egy góc, vagy máshol is van probléma. Nemcsak, hogy sokként éri az embert, de először még nem tudja, hogy milyen súlyos a baj, mert onnantól még sok vizsgálat van
– kezdte a Ridikül című műsorban.
A felismerés egy egészen hétköznapi pillanatban történt, ami utólag még ijesztőbbé tette a helyzetet.
„Nekem egy banálisnak tűnő történet volt, ahogy észrevettem. Egyszer csak leesett a tusfürdő, és ahogy lehajoltam, azt vettem észre, hogy más alakú a két mellem. Onnantól kezdve éreztem, hogy baj van. Ilyenkor az ember megijed, és így kerül orvoshoz” – mesélte, és hamarosan meg is tudta a lesújtó diagnózist.
Dióssy Klári 12 éves kisfiának, Máténak is őszintén beszélt a betegségéről. „A kisfiam 12 éves lesz, abban a korban van, hogy nem lehet elmismásolni előtte a támát. Viszont mi ennek a mélységéről nem beszéltünk, hogy hova futhatna ki. Benne meg sem fordult, hogy anyát el lehetne veszíteni” – mesélte a műsorvezető, aki azt is hozzátette, hogy amikor a haja kihullott a kezeléstől, azt is elmondta a kisfiának, hogy visszanő majd újra.
A diagnózist követően hosszú és embert próbáló kezelések következtek, amelyek nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is rendkívül megterhelőek voltak.
Bekerültem az onkológiai intézetbe. Volt műtétem, kemoterápia, sugárkezelés is. Most gyógyszert szedek fenntartásként. Én az első pillanattól meg akartam gyógyulni, és elképesztően hittem az orvosnak. Eldöntöttem, hogy sosem lépek le erről az útról
– mondta.
Elmondta, a kezelések embert próbálóak voltak. Előfordult, hogy hetekig nem tudott anélkül enni és inni, hogy ne a kemoterápiás folyadék ízét érezte volna, de a gyógyulás érdekében fegyelmezetten viselte az előtte tornyosuló kihívásokat. „Meg akartam gyógyulni. Eldöntöttem, hogy nem lépek le erről az útról alternatív módszerekkel. Hittem az orvosokban, betartottam a terápiás előírásokat és lépésről lépésre haladtam előre” – osztotta meg, majd kitért arra is, az egészség felé vezető úton nemcsak a test, hanem a lélek is gyógyul.
A műsorvezető szinte magától értetődő természetességgel sorolta fel a kezeléseket, pedig mindez egy rendkívül kemény, testet és lelket megviselő folyamat volt. A megszólalása túlmutat egy egyszerű vallomáson. Dióssy Klári számára ez egy lezárás és egy új kezdet is egyben. Az elmúlt időszak nemcsak megviselte, hanem át is formálta.
„Olyan tudatossá és erőssé tett, hogy tényleg más vagyok, mint aki voltam” – zárta gondolatait.
