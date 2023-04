Négyéves kislánya elvesztéséről vallott Dióssy Klári

Dióssy Klári főiskolás kora óta a Magyar Televízió munkatársa, kezdetben sokáig Szegeden élt, a körzeti tévében dolgozott. Saját elmondása szerint akkoriban még bele sem gondolt, hogy egy nap elhagyja a várost. A népszerű műsorvezető most Szeged elhagyásáról és négyéves kislánya elvesztéséről is mesélt.

A népszerű műsorvezető kislánya elvesztéséről mesélt Fotó: Illyés Tibor / MTI

A körzeti stúdiók megszűnése és a négyéves kislányom elvesztése elegendő indokot adott ahhoz, hogy változtassak az életemen. Bármilyen nehéz volt magam mögött hagyni mindent, a lelkem mélyén éreztem, jót tesz majd a környezetváltozás. Így történt, hogy itt álltam meglett felnőttként Budapesten, család és barátok nélkül egy hatalmas, kihajtogatható fővárostérképpel a kezemben, és eleinte csak arra koncentráltam, hogy túléljem a napokat

– idézi a Story magazin a Ridikül műsorvezetőjének szavait. Dióssy később férjhez ment, és született egy kisfia is, Máté, aki ma már 9 éves nagyfiú. Máté előtt sem titkolják, hogy édesanyjának korábban volt egy kislánya is, Adél, akiről fotók is vannak kitéve a lakásban. Emellett a műsorvezető még VHS-kazettákat is őriz kislányáról, amiket azonban nem volt ereje megnézni.

A gyászfeldolgozás évtizedeken át tartó folyamat, de magától a témától már nem rettenek meg. Édesanyám, amíg élt, fel volt háborodva, ha a műsorban a vendégekkel bármilyen formában a halálról beszélgettem, kérdezgette, hogy ezt miért kell nekem. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy azáltal én is gyógyulok, amikor a sorstársaimnak segítek

- mondta.