Dér Heni: „Nincs még egy ilyen férfi a világon!”

Hatalmas öröm érte a gyönyörű énekesnőt: nemrég megnyerte a TV2 sikerműsorát, a Sztárban Sztár All Starst. Dér Heni még a döntő utáni napokban is a történtek hatása alatt volt.

Dér Heni férje büszke lehet a szépséges énekesnőre (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Dér Heni Sztárban sztáros szereplése mindenkit lehengerelt

– Nem lehet ezt egyik pillanatról a másikra feldolgozni, hanem csak folyamatában. Az az igazság, hogy hétfőn egész nap sírdogáltam örömömben. Néztem vissza a videókat meg a sztorikat, amiken megjelöltek, és ez folyamatosan sírásra késztetett. Leginkább az hat meg, hogy az emberekhez és a közönséghez eljutott az a sokszínűség, amit ott a színpadon bemutattam, és nagyon jólesik a szeretetük és a támogatásuk – kezdte a hot!-nak Heni, aki a családjától is óriási támogatást kapott.

– A gyerekeim közül a kicsi még nem igazán fogja fel, hogy mi történt, de a nagyobbik már nagyon büszke rám, és mondta, hogy hányan drukkoltak az oviban. A férjemről pedig csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, mert nekem az is megdöbbentő, hogy ugyanazzal az adrenalinnal élte át az egészet, különösen a döntő napját, mint én, pedig ő végig otthon volt, és onnan szurkolt, onnan szavazott, onnan őrjöngött. Még hajnalban is, amikor hazaértem, újraélte velem az összes pillanatát a döntőnek. Nagyon örülök, hogy ennyire együtt él velem; szerintem ez az igazi támogatás. Végig támogatott és izgult, és még egy virágcsokorral is várt, amit a gyerekekkel együtt vásárolt vasárnap, míg nem voltam otthon. Tényleg nincs még egy ilyen férfi a világon, úgyhogy nagyon megbecsülöm őt!

Dér Heni Megasztáros szereplése után a Sztárban sztár színpadán is bizonyított

Dér Heni gyerekei továbbra is biztosítják a nyüzsgést

Az édesanya tizennégy héten át jobbnál jobb produkciókat adott elő a TV2 műsorában, amiket folyamatos próbák előztek meg. Pihenni azonban egyelőre még nem tud.

– Egy ilyen katarzis után nem lehet hirtelen leállni, inkább fokozatosan lassítok: ugyanazzal a lendülettel, csak kevesebb feladattal. Ismerem az ürességérzést, ami egy műsor után jön, viszont már előre feltöltődött a naptáram, így nem kellett hirtelen megállnom. Az ünnepekre mindenképp időt szakítok a családdal, most nyilván kevesebb időm volt hangolódni, de a gyerekek pörgése azért benne tart a tempóban.