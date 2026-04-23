Súlyos balesete után először szólalt meg a Dancing with the Stars sztárja: „Nem tudtam megülni a fenekemen!”

A Tények Plusz riportjában végre tiszta vizet öntött a pohárba a Dancing with the Stars táncosa, Suti András, aki mellett végre feltűnt ritkán látott szerelme, Késmárki Enikő is. A profi táncos élete egyik legnehezebb időszakát éli, hiszen egy súlyos sérülés miatt mozgásképtelenné vált egy időre, ám a bajban sem vesztette el az életkedvét. A pár most közösen mesélt: mindennapjaikról, a messzi Kolumbiában kezdődött románcukról és azokról a drámai pillanatokról, amelyek fenekestül felforgatták az életüket, miközben már a közös jövőjüket építik.
A baj pillanatok alatt történt, és bár a táncos hozzászokott a fizikai megterheléshez, ez a sérülés még őt is váratlanul érte. A diagnózis hallatán mindenki megdöbbent, ám András próbálja a pozitív oldalát nézni a történteknek.
A bokám az, ami kifordult, nagyon-nagyon bedagadt, de hála a Jó Istennek, nem tört el. Csak a lábközépcsontom az, ami eltört. Az egy kicsit szerencsésebb, mint egy boka
– árulta el a táncos. Bár a műtéti beavatkozást szerencsére megúszta, jelenleg súlyos fekvőgipsz rögzíti a lábát, amit csak másfél hét múlva cserélhetnek le járógipszre, ha a gyógyulási folyamat az orvosok szerint is megfelelően halad.
Egy olyan aktív sportoló számára, mint András, a kényszerpihenő valódi kínszenvedés. A táncos őszintén bevallotta, hogy a bezártság és a mozdulatlanság jobban megviseli, mint maga a fájdalom.
Az az igazság, hogy az eleje nagyon nehéz volt, Enikő tudja. Nem tudtam egyszerűen a fenekemen megülni. Mindig menni kell valahova, csinálni kell valamit. Nyilván egy izgő-mozgó élet mellett ez a lábtörés, ez nehézkes
– fogalmazott a riportban. Enikő pedig most minden percét szerelme ápolásának szenteli, és türelemmel viseli párja örökmozgó természetét.
A pár kapcsolata filmbe illő módon indult: ötezer mérföldre Magyarországtól, Kolumbiában találtak egymásra öt évvel ezelőtt, bár hivatalosan csak három éve alkotnak egy párt. Enikő eredetileg tanítványként érkezett a profihoz, nem is sejtve, hogy ebből életre szóló szerelem szövődik.
Nekem ajánlották Andrist, mint újrakezdő táncosnak, hogy ő nagyon profi, ő még fogad új tanulókat, úgyhogy menjenek nyugodtan, bátran. És igazából az elején abszolút egy ilyen munkakapcsolatnak indult a mi kapcsolatunk, tehát egyikünk se gondolt ebben semmi többet
– emlékezett vissza Enikő. A munkából azonban mély érzelmek születtek, és a kapcsolatuk hamarosan új szintre léphet: már a közös otthonukat keresik a Balaton partján, ahová végleg le szeretnének költözni.
Bár a harmónia teljes köztük, néha akadnak vicces nézeteltérések a szerelmesek között. Enikő szerint András képtelen leállni, még gipsszel a lábán is pörög.
Őszintén szólva, amikor András bekerült és begipszelték a lábát, minden annyira gyors volt, nem értem utol. Úgyhogy szerintem ez mindent elmond. Ezt csinálta itthon is, és ezt csinálja azóta is
– árulta el mosolyogva a párja. A táncos azonban sietett leszögezni, hogy bár valóban izgő-mozgó típus, a gyógyulását nem kockáztatja.
Ez nem teljesen igaz, azért a gyógyulásért mindent megteszek. Tehát fel van polcolva, jegelve van, beszedem a kis vitaminokat. Csak izgő-mozgó vagyok továbbá is
– tette hozzá András. A rajongók pedig most egy emberként szurkolnak, hogy a sármos táncos mielőbb visszanyerje régi formáját, és talán hamarosan egy esküvő vagy egy költözés híréről is beszámolhatnak majd.
